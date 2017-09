Rossi kriegt nicht genug: "Noch viel Lust"

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinale Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinale Pro14 Leinster -

Valentino Rossi hat durch seine Auszeit wegen einer Beinverletzung neue Energie getankt und denkt weiterhin nicht an einen Rückzug aus der MotoGP. "Ich habe gemerkt, dass ich noch viel Lust auf Rennen habe", sagte der italienische Superstar nach seinem fünften Platz beim Comeback in Alcañiz/Spanien der Tageszeitung La Stampa.

Rossi (38) war am Wochenende nur 24 Tage nach einem Schien- und Wadenbeinbruch in die WM zurückgekehrt. Der Motocross-Unfall, Ursache der Zwangspause, ärgert den neunmaligen Weltmeister. "Ich war nach der Verletzung auf mich selbst sehr wütend. Doch danach habe ich alles in Ruhe in Angriff genommen, ohne mich unter Druck zu setzen", so Rossi.

Auf das Ergebnis ist Rossi stolz. "Ich hätte nie eine derartige Leistung erwartet", sagte der Yamaha-Pilot. Dass es erst am 15. Oktober in Motegi/Japan mit dem nächsten Rennen weitergeht, sei gut. "Die nächsten zwei Wochen werden wichtig sein, um in Japan in Form zu sein und drei Rennen in Serie in Angriff zu nehmen. Mein Comeback in Aragón war die richtige Entscheidung."

Die Verletzung am rechten Unterschenkel sei kein großes Problem gewesen. "Hätte ich den Unfall nicht gehabt, wäre ich auf der gleichen Position gelandet", sagte Rossi: "Wir müssen uns mit einem technischen Problem auseinandersetzen. Mein Motorrad hat einen zu starken Verschleiß am Hinterreifen. Am Ende des Rennens waren Honda und Ducati besser als wir."