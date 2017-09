Moto3: Öttl vergibt Top-Resultat in Alcaniz

Wuhan Open Women Single Live WTA Wuhan: Tag 1 Premiership Live Exeter -

Wasps Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens ACB Barcelona Lassa -

Saski-Baskonia Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 Premiership Wasps -

Bath Rugby World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 1 China Open Women Single WTA Peking: Tag 3 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro

Motorrad-Pilot Philipp Öttl (Ainring) hat in der Moto3-Klasse seine starke Form der Vorwochen nicht ganz bestätigen können. Beim Großen Preis von Aragonien in Alcaniz kam der KTM-Pilot nach einem Verbremser in der vorletzten Runde nicht über Rang neun hinaus.

Wegen zähen Nebels am Vormittag wurde das Rennen von 20 auf 13 Runden verkürzt. Durch den Sprint-Charakter gingen die Piloten vom Start weg ein immenses Risiko ein. Öttl machte von Startplatz acht in der ersten Runde gleich drei Plätze gut und lag zwischenzeitlich gar auf Rang vier. Im hektischen Finale versagte dem Oberbayern aber auch die Technik. "Es wäre viel mehr drin gewesen, aber die Verkleidung war locker, da konnte ich auf den Geraden nicht mehr mithalten", sagte Öttl bei Eurosport.

Den Sieg sicherte sich WM-Spitzenreiter Joan Mir (Spanien). Dem Honda-Piloten ist der WM-Titel nach seinem achten Saisonerfolg - Rekord in der Moto3 - nur noch rechnerisch zu nehmen. 80 Punkte beträgt der Vorsprung des 20-Jährigen auf den in Alcaniz nur zehntplatzierten Italiener Romano Fenati, maximal sind noch 100 Punkte zu gewinnen.

Der 15. von 18 WM-Läufen steigt am 15. Oktober beim Großen Preis von Japan in Motegi.