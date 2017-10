Wickens fährt ab 2018 IndyCar

Kremlin Cup Women Single Live WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Straßburg Basketball Champions League Sassari -

Oldenburg NBA Timberwolves @ Spurs Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale European Challenge Cup Gloucester -

Agen NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 1 European Rugby Champions Cup Scarlets -

Bath NBA Cavaliers @ Bucks Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Finale If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 1 Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Halbfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 2 European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys European Challenge Cup Stade Francais -

London Irish NBA Warriors @ Grizzlies WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 BSL Fenerbahce -

Gaziantep If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale ACB Real Madrid -

Malaga NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 NBA Warriors @ Mavericks WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Olimpija -

Bayreuth Basketball Champions League Oldenburg -

Karsiyaka NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 European Championship European Darts Championship: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks NHL Stars @ Oilers WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Viertelfinale European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter NBA Thunder @ Timberwolves WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Halbfinale European Championship European Darts Championship: Tag 3 NBA Cavaliers @ Pelicans WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Finale European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 BSL Galatasaray -

Fenerbahce Premiership Bath – Gloucester ACB Valencia -

Gran Canaria European Championship European Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Spurs @ Pacers NHL Ducks @ Hurricanes NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics Basketball Champions League Aris -

Bonn

Der erste Fahrer geht von Bord: Der kanadische Mercedes-Pilot Robert Wickens verlässt die DTM nach sechs Jahren und wechselt in die nordamerikanische IndyCar-Serie. Dies gab Mercedes drei Tage nach dem DTM-Saisonfinale in Hockenheim am Mittwoch bekannt.

"Das waren sechs fantastische Jahre in meinem Leben", sagte Wickens: "Bis zu dieser Saison habe ich es nie wirklich in Betracht gezogen, Mercedes oder die DTM zu verlassen." Nachdem Mercedes-AMG Motorsport im Juli jedoch seinen Ausstieg aus der Tourenwagenserie zum Ende der Saison 2018 ankündigte, habe er sich zum Wechsel entschlossen, erklärte der 28-Jährige.

In 84 DTM-Rennen (alle für Mercedes) errang Wickens sechs Siege und fuhr fünfmal auf die Pole Position.