Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO: TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Supercopa Valencia -

Malaga Premiership Gloucester -

Worcester Supercopa Gran Canaria -

Real Madrid World Championship Boxing Jorge Linares -

Luke Campbell World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Jesse Hart Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 KDB Korea Open Women Single WTA Seoul: Finale Premiership Exeter -

Wasps Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 2 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 3 Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Tag 4 Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Viertelfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Halbfinale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Halbfinals Pro14 Leinster -

Edinburgh Premiership Worcester -

Saracens Tashkent Open Women Single WTA Taschkent: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Finale China Open Women Single WTA Peking: Tag 2 Premiership Wasps -

Bath Rugby

Die umstrittenen Performance-Gewichte in der DTM sind Geschichte: Der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) hat der sofortigen Abschaffung der umstrittenen Zusatzgewichte zugestimmt. Die drei Hersteller Audi, BMW und Mercedes hatten sich wie auch der Vermarkter ITR für eine Abschaffung ausgesprochen. Damit wird in den verbleibenden beiden Saisonrennen am Wochenende in Spielberg/Österreich sowie beim Finale in Hockenheim (13. bis 15. Oktober) darauf verzichtet.

Der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock, in der DTM für BMW am Start, begrüßte die Entscheidung ausdrücklich: "Sportlich war das die absolut richtige Entscheidung. Wir hatten uns als Fahrer ja auch vorher schon gemeinschaftlich dafür ausgesprochen. Die Gewichte hatten für taktische Spielchen gesorgt. Zudem gab es auch noch die eine oder andere nicht so clevere Änderung während der Saison. Der Fan hat eingeschaltet und nicht verstanden, warum der Audi, der BMW oder der Mercedes Gewichte ein- oder ausladen musste."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Gewichte wurden beim Handicap-System der DTM nach einem höchst umstrittenen Schlüssel nach jedem Rennen neu verteilt und sollten die jeweils Schnellsten einbremsen. So wurde das Klassement immer wieder umgewälzt - und der Sinn des Motorsports in gewisser Weise verfehlt.