Wickens führt Mercedes-Doppelsieg an

Mercedes hat einen Doppelsieg auf dem Nürburgring gefeiert und damit den Titelkampf der DTM weiter offengehalten. Der Kanadier Robert Wickens gewann am Sonntag das 14. Saisonrennen vor dem früheren Formel-1-Piloten Paul di Resta aus Großbritannien, Titelverteidiger Marco Wittmann (Fürth) im BMW wurde Dritter und wahrte damit seine Chancen auf die erneute Meisterschaft.

"Ich hatte heute nicht wirklich eine Chance gegen die Mercedes, meine Reifen waren in der Schlussphase am Ende", sagte Wittmann: "Es ging nichts mehr, und damit war der dritte Platz dann okay."

Angeführt vom Österreicher Lucas Auer hatte Mercedes schon im Rennen am Samstag einen Vierfachsieg eingefahren, dennoch war das Wochenende am Nürburgring kein perfektes für die Stuttgarter: Auer als einziger ernsthafter Titelkandidat von Mercedes fiel am Sonntag durch einen Fahrfehler weit zurück, wurde nur 13. und warf damit die sichere Führung im Gesamtklassement weg.

Ekström weiterhin an der Spitze

Dort führt nun weiterhin Audi-Mann Mattias Ekström (Schweden/136 Punkte), der am Sonntag Sechster wurde, Gesamtzweiter ist Auer (127) mit neun Zählern Rückstand. René Rast (Minden/124) im Audi blieb am Sonntag als Zwölfter ohne Punkte, liegt aber auf Gesamtrang drei vor Wittmann (115).

Mit vier weiteren Rennen wird die Saison der DTM in Spielberg/Österreich (23./24. September) und beim Finale auf dem Hockenheimring (14./15. Oktober) abgeschlossen.