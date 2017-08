Berger: "Mercedes und Vettel könnte passen"

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Bundesliga Fr Jetzt Die Highlights des Freitagsspiels Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal J1 League Live Iwata -

Kobe J1 League Live Cerezo Osaka -

Kashima Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Viertelfinale Premier League Bournemouth -

Man City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. August Championship Burton -

Sheffield Wed Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Man United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Fluminense -

Vasco New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale Primeira Liga Rio Ave -

Benfica MLB Orioles @ Red Sox Primera División Las Palmas -

Atletico Madrid Premier League Newcastle -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Brighton (Delayed) Premier League Crystal Palace -

Swansea (DELAYED) Winston-Salem Open Men Single ATP Winston-Salem: Finale MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight IndyCar Series Bommarito Automotive Group 500 Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Halbfinale & Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. August Eredivisie Feyenoord -

Willem II Eredivisie Venlo -

Ajax Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Straßburg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A FC Turin -

Sassuolo Superliga Nordsjälland -

Kopenhagen Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premier League Zenit -

Rostow Super Liga Roter Stern -

Partizan NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies Primera División Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Sampdoria Serie A AC Mailand -

Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia NFL Bengals @ Redskins Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Temperley -

River Plate NFL 49ers @ Vikings DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. August Ligue 2 Orleans -

Lens MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. August DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

29. August MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. August MLB White Sox @ Twins Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec MLB Dodgers @ Diamondbacks WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien MLB Blue Jays @ Orioles WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 1 WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München MLB Braves @ Cubs WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 2 Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien MLB Braves @ Cubs Pro14 Connacht -

Glasgow WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien National Rugby League Dragons -

Bulldogs Premiership Leicester -

Bath Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay

Der frühere Ferrari-Pilot Gerhard Berger hält eine langfristige Vertragsverlängerung des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel bei der Scuderia keineswegs für eine ausgemachte Sache. "Ich glaube, dass Mercedes für Sebastian Vettel attraktiv ist. Das könnte passen", sagte der Boss der Tourenwagenserie DTM bei t-online.de.

Ende 2018 finde man auf dem Fahrermarkt die "interessante Konstellation" vor, dass viele große Verträge auslaufen. "Da könnte viel Schwung ins Fahrerfeld kommen. Das könnte auch die großen Namen wie Hamilton, Vettel oder Max Verstappen betreffen", glaubt der 57-jährige Österreicher.

Der Vertrag von WM-Spitzenreiter Vettel bei Ferrari läuft am Jahresende aus. Die Führung der Scuderia will mit dem 30-Jährigen verlängern, der Heppenheimer zögert aber anscheinend noch. Er erwarte "in den nächsten zwei Wochen keine Neuigkeiten", sagte Vettel im Vorfeld des Großen Preises von Belgien (Sonntag, 14 Uhr im LIVETICKER).

Italienischen Medien zufolge will sich Vettel zunächst nur ein weiteres Jahr an Ferrari binden, um für die Saison 2019 alle Optionen zu haben. Dann läuft nach jetzigem Stand auch der Vertrag seines großen WM-Rivalen Lewis Hamilton bei Mercedes aus.

Hamilton und Vettel im selben Team? Niemals

Dass beide einmal im selben Team fahren, hält der Engländer für ausgeschlossen: "Ich glaube nicht, dass Sebastian mein Teamkollege sein will", sagte er in Spa und spielte auf den Nummer-eins-Status an, den Vettel in seiner bisherigen Formel-1-Karriere innehatte - und den es bei Mercedes nicht gibt.

Berger glaubt allerdings, dass sich auch die Silberpfeile im weiteren Verlauf der Saison auf eine Nummer eins festlegen müssen. Einen weiteren Platztausch im Sinne des Fairplay wie beim Großen Preis von Ungarn, als der WM-Zweite Hamilton seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) den dritten Platz überließ, könne sich Mercedes im Titelkampf gegen Vettel und Ferrari "nicht mehr leisten", so Berger.

Vettel führt die WM nach elf von 20 Läufen mit 202 Punkten vor Hamilton (188) und Bottas (169) an.