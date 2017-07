Alle Infos zur DTM 2017 am Hockenheimring

Bucharest Open Women Single Do Live WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale World Matchplay So 14:00 World Matchplay: Tag 2 -

Nachmittags-Session Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale World Matchplay So 20:30 World Matchplay: Tag 2 -

Abend-Session Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale World Matchplay Mo 20:00 World Matchplay: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinals World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 2 Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 12:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 Stanford Bank of West Classic: Tag 3

Auch in diesem Jahr finden sowohl die Eröffnung als auch der Abschluss der DTM-Saison am Hockenheimring statt. Alle Infos zum Rennwochenende, den Fahrern, den Teams, Tickets und TV-Übertragungen findest du hier.

Was ist die DTM?

DTM ist die Abkürzung für die Deutsche Tourenwagen-Masters. Sie ist eine Rennserie für Werk-Teams. Es sind lediglich Prototypen von Fahrzeugen zugelassen, welche von Serienfahrzeugen abgeleitet sind. Für das Kalenderjahr 2017 sind neun Rennwochenenden vorgesehen, an denen die drei Teams gegeneinander antreten.

Wann findet das Rennwochenende am Hockenheimring 2017 statt?

Das zweite Rennwochenende am Hockenheimring findet 2017 vom 13. Oktober bis zum 15. Oktober statt. Der Zeitplan des Rennwochenendes verteilt sich wie folgt:

Termin Serie Programm Freitag, 13.10. DTM Freies Training Freitag, 13.10. Rahmenserien Freies Training | Qualyfing Samstag, 14.10. DTM Freies Training | Qualyfing | Rennnen Samstag, 14.10. Rahmenserien Rennen Samstag, 14.10. Eventprogramm Pitwalk | Interviews | Gewinnspiele Sonntag, 15.10. DTM Freies Training | Qualyfing | Rennen Sonntag, 15.10. Rahmenserien Rennen Sonntag, 15.10. Eventprogramm Pitwalk | Interviews | Gewinnspiele

Alle wichtigen Infos zum Hockenheimring

Der Hockenheimring gilt als eine der größten Traditionsstrecken in Deutschland. Eröffnet wurde die Strecke in Baden-Wüttemberg bereits im Jahr 1932. Seitdem die DTM 1984 ins Leben gerufen wurde, gastierte sie auch stets, mit einer Ausnahme (1985), am Hockenheimring.

Traditionell findet am Hockenheimring der Abschluss der DTM-Saison statt. Die Strecke, bei der Martin Tomczyk in einem BMW 2004 den Rundenrekord (1.32,532 Minuten) aufstellte, wurde 2002 stark verkleinert. Inzwischen misst die Streckenlänge 4,574 km.

Welche Teams und Fahrzeuge fahren bei der DTM 2017 mit?

Audi RS 5

BMW M4

Mercedes C-Coupe

Alle Teams verwenden Reifen von Hankook.

Was kosten die Tickets am Hockenheimring?

Ticket Preis Ermäßigt Info GOLD PLUS 77,00 € 38,50 € Beste Plätze der Strecke, überdacht, Zugang Fahrerlager GOLD 52,00 € 26,00 € Plätze teilweise überdacht SILBER 36,00 € 18,00 € Plätze nicht überdacht BRONZE 25,00 € 12,50 € Plätze nicht überdacht Fahrerlager 25,00 € 12,50 € Zugang zum Fahrerlager ist immer zubuchbar

Gibt es am Hockenheimring Camping-Möglichkeiten?

Die Hockenheim-Ring GmbH richtet bei Großveranstaltungen provisorische Campingplätze direkt am Hockenheimring ein. Motorsport-Fans, die mit PKWs und Großfahrzeugen anreisen, können hier am Rennwochenende ihre Zelte aufschlagen.

Wo läuft der Hockenheim-Grand-Prix im TV?

Sowohl das erste, als auch das zweite Rennen am Hockenheimring werden von der ARD übertragen.

Wer waren die letzten Sieger am Hockenheimring?

Jahr Rennen Fahrer Nation Hersteller 2011 1 Bruno Spengler Kanada Mercedes 2011 10 Jamie Green Großbitannien Mercedes 2012 1 Gary Paffett Großbitannien Mercedes 2012 10 Bruno Spengler Kanada BMW 2013 1 Augusto Farfus Brasilien BMW 2013 10 Timo Glock Deutschland BMW 2014 1 Marco Wittmann Deutschland BMW 2014 10 Mattias Ekström Schweden Audi 2015 1, R1 Jamie Green Großbitannien Audi 2015 1, R2 Mattias Ekström Schweden Audi 2015 9, R1 Timo Scheider Deutschland Audi 2015 9, R2 Jamie Green Großbitannien Audi 2016 1, R1 Edoardo Mortara Italien Audi 2016 1, R2 Paul di Resta Großbitannien Mercedes 2016 9, R1 Miguel Molina Spanien Audi 2016 9, R2 Edoardo Mortara Italien Audi 2017 1, R1 Lucas Auer Österreich Mercedes 2017 1, R2 Jamie Green Großbitannien Audi

Wer sind die Fahrer und Teilnehmer der DTM 2017?

Hersteller Team Fahrer Nation Nummer Audi Audi Sport Team Abt Sportsline Mattias Ekström Schweden 5 Audi Audi Sport Team Abt Sportsline Nico Müller Schweiz 51 Audi Audi Sport Team Phoneix Loic Duval Frankreich 77 Audi Audi Sport Team Phoenix Mike Rockenfeller Deutschland 99 Audi Audi Sport Team Rosberg Rene Rast Deutschland 33 Audi Audi Sport Team Rosberg Jamie Green Großbritannien 53 BMW BMW Team RBM Bruno Spengler Kanada 7 BMW BMW Team RBM Tom Blomqvist Großbritannien 31 BMW BMW Team RBM Maxime Martin Belgien 36 BMW BMW Team RMG Marco Wittmann Deutschland 11 BMW BMW Team RMG Augusto Farfus Brasilien 15 BMW BMW Team RMG Timo Glock Deutschland 16 Mercedes Mercedes-AMG DTM Team HWA Gary Paffett Großbritannien 2 Mercedes Mercedes-AMG DTM Team HWA Paul di Resta Großbritannien 3 Mercedes Mercedes-AMG DTM Team HWA Robert Wickens Kanada 6 Mercedes Mercedes-AMG DTM Team HWA Lucas Auer Österreich 22 Mercedes Mercedes-AMG DTM Team HWA Edoardo Mortara Italien 48 Mercedes Mercedes-AMG DTM Team HWA Maro Engel Deutschland 63

Wie ist das Punktesystem der DTM?