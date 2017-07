Alle Infos zur DTM auf dem Nürburgring

Erlebe

deinen Sport

live National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 20:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 Jiangxi Open -

Viertelfinals Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 Jiangxi Open: Halbfinals Swedish Open Women Single Sa 13:00 WTA Bastad: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 Jiangxi Open: Finale Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 12:30 ATP Kitzbühel: Tag 1

Vom 8. bis 10. September 2017 ist der DTM-Zirkus am Nürburgring zu Gast. Hier findest du alle Infos, Daten und Termine rund um das Motorsport-Highlight in der Eifel.

Was ist die DTM?

DTM ist die Abkürzung für Deutsche Tourenwagen-Masters. Es ist eine Rennserie, bei der lediglich Fahrzeuge zugelassen sind, welche von einem Serienfahrzeug abgeleitet sind. Im Kalenderjahr 2017 treten drei Werkteams an neun Rennwochenenden gegeneinander an.

Alle wichtigen Infos zum Nürburgring

Der Nürburgring in der Eifel im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler zählt zu den bekanntesten Rennstrecken der Welt. Das erste Rennen fand nach zweijähriger Bauzeit am 18. Juni 1927 statt. Berühmt ist der Kurs vor allem für die legendäre Nordschleife, den Formel-1-Weltmeister Jackie Stewart einst als "Grüne Hölle" bezeichnete. Ein Mythos war geboren.

Bis zum Jahr 1993 trug auch die DTM ihre Rennen auf der Nordschleife aus. Um aber den Fans mehr Action zu bieten, wird seit einigen Jahren die 3,629 Kilometer lange Kurzanbindung, auch bekannt als Rundkurs 2, gefahren.

Welche Teams und Fahrzeuge sind in der DTM 2017 vertreten?

Audi RS 5

BMW M4

Mercedes C-Coupe

© getty

Was kosten die Tickets für das Wochenende auf dem Nürburgring?

Tagesticket Freitag: 10 €

Kategorie Bronze: ab 15 €

Kategorie Silber: ab 26 €

Kategorie Gold: ab 42 €

Kategorie Gold Plus: ab 67 €

Family-Ticket: ab 100 €

VIP Ticket ab 269 €

Kann am Nürburgring gecampt werden?

Ähnlich wie beim legendären 24-Stunden-Rennen kann auch am DTM-Rennwochenende in der Eifel gecampt werden. Dazu muss ein separates Camping-Ticket gebucht werden. Eine Übernachtung kostet 17 Euro, zwei 27 Euro und das ganze Wochenende, also drei Nächte 37 Euro.

Wo läuft das Rennen am Nürburgring im TV?

Die ARD ist langjähriger Partner der DTM und besitzt auch in diesem Jahr die Rechte für alle Rennen der Deutschen Tourenwagen-Masters. Das erste Rennen am Samstag, den 9. September, wird ab 14.30 Uhr live und in HD gezeigt. Das Gleiche gilt für Sonntag, den 10. September. Dann ist das Erste ab 15 Uhr auf Sendung.

Zuvor kann auch das Qualifying verfolgt werden. Dieses ist auf dem Sender ONE zu sehen.

Wo läuft das Rennen im Internet?

Wie zu allen Sportevents bietet die ARD auf ihrer Homepage einen kostenlosen Livestream an. Dieser startet gewöhnlich 15 Minuten vor dem Start des Rennens.

Wer waren die letzten Sieger auf dem Nürburgring?

Jahr Sieger Team 2016 Marco Wittmann (GER) BMW M4 Edoardo Mortara (ITA) Audi RS 5 2015 Maxime Martin (BEL) BMW M4 Miguel Molina (ESP) Audi RS 5 2014 Marco Wittmann (GER) BMW M4 2013 Robert Wickens (CAN) AMG Mercedes C-Coupe 2012 Bruno Spengler (CAN) BMW M3 2011 Mattias Ekström (SWE) Audi A4 2010 Bruno Spengler (CAN) Mercedes-Benz C-Klasse 2009 Martin Tomczyk (GER) Audi A4 2011 Bernd Schneider (GER) Mercedes-Benz C-Klasse

© SPOX

Die Fahrer und Teilnehmer der DTM 2017

Team Fahrer Audi Mattias Ekström Rene Rast Nico Müller Jamie Green Loic Duval Mike Rockenfeller BMW Bruno Spengler Marco Wittmann Augusto Farfus Timo Glock Tom Blomqvist Maxime Martin Mercedes-AMG Gary Paffett Paul di Resta Robert Wickens Lucas Auer Edoardo Mortara Marco Engel

Wie funktioniert das Punktesystem der DTM?