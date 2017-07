Alle Infos zur DTM-Saison 2017

Erlebe

deinen Sport

live US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos World Series of Boxing Sa 11:25 Kasachstan -

Kuba National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3 Jiangxi Open Women Single Do 11:00 Jiangxi Open: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs

Die DTM-Saison 2017 ist in vollem Gange. Welche Fahrer und Teams nehmen teil? Welche Autos gehen auf die Strecke? Wo finden die Rennen statt? Wie sieht der Rennkalender aus? Alle Fragen zur DTM beantwortet SPOX. Auf einen Blick finden sie: Infos, Rennkalender, Geschichte der DTM und vieles mehr.

Was ist die DTM?

Die DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters) ist eine Rennserie, bei der nur Fahrzeuge zugelassen sind, die von einem Serienfahrzeug abgeleitet sind. In der Saison 2017 treten die drei Werksteams an neun Rennwochenenden gegeneinander an.

Welche Teams sind in der DTM 2017 vertreten?

Audi

BMW

Mercedes-AMG

Welche Fahrzeuge fahren in der DTM?

Audi RS 5

RS 5 BMW M4

M4 Mercedes C-Coupe

Seit wann gibt es die DTM?

Die DTM in ihrer heutigen Form gibt es seit dem Jahr 2000. Zuvor wurde die Serie 1996-99 unter dem Namen Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft vermarktet.

Die Vorgänger der DTM

Lange Zeit vor der DTM gab es schon einmal eine Rennserie in Deutschland, die als Vorbild der DTM gilt: Die Deutsche Rennsport Meisterschaft (DRM).

Bei der DRM, die zwischen 1972 und 1985 betrieben wurde, traten seriennahe Ford-, BMW- und Porsche-Modelle an.

Darauf folgte in den späten Achtzigern und Anfang der Neunziger die ITC - Die Internationale Touring Car Championship. Sie war der unmittelbare Vorgänger der DTM beziehungsweise DRM.

Die Fahrer und Teilnehmer der DTM 2017

Team Fahrer Audi Mattias Ekström Rene Rast Nico Müller Jamie Green Loic Duval Mike Rockenfeller BMW Bruno Spengler Marco Wittmann Augusto Farfus Timo Glock Tom Blomqvist Maxime Martin Mercedes-AMG Gary Paffett Paul di Resta Robert Wickens Lucas Auer Edoardo Mortara Marco Engel

Wie läuft ein DTM-Wochenende ab?

In dieser Saison werden an einem Wochenende zwei Rennen ausgetragen. Diese werden stehend gestartet. Es gibt allerdings keine zu absolvierende Rundenzahl, sondern die Rennen dauern jeweils genau 55 Minuten plus eine vollständige Runde - nach Ablauf der 55 Minuten wird also noch eine vollständige Runde gefahren, dann ist das Rennen vorbei.

Ein Rennen wird am Samstag, eins am Sonntag ausgetragen.

Für beide Rennen gibt es jeweils eine 20 Minuten lange Qualifikation, in der die Startplätze ermittelt werden.

Außerdem gibt es jeweils drei freie Trainings, die jeweils 30 Minuten dauern.

Tag Event Freitag Freies Training 1 Samstag Freies Training 2 1. Qualifikation 1. Rennen Sonntag Freies Training 3 2. Qualifikation 2. Rennen

Welche Strecken werden in der DTM 2017 gefahren?

Strecke Datum Sieger Hockenheim 05.-07. Mai Lucas Auer / Jamie Green Lausitzring 19.-21. Mai Lucas Auer / Jamie Green Hungaroring (Ungarn) 16.-18. Juni Paul Di Resta / Rene Rast Norisring 30. Juni - 2. Juli Bruno Spengler / Maxime Martin Moscow Raceway (Russland) 21.-23. Juli Zandvoort (Niederlande) 18.-20. August Nürburgring 08.-10. September Spielberg (Österreich) 22.-24. September Hockenheim 13.-15. Oktober

© SPOX

Wie funktioniert das Punktesystem der DTM?

In den Jahren 2000 und 2001 bekam der Sieger 20 Punkte, die ersten zehn Fahrer landeten in den Punkten. 2002 wechselte man kurzzeitig zum alten Formel-1-System (10-6-4-3-2-1), von 2003 bis 2011 wurde dieses leicht modifiziert (10-8-6-5-4-3-2-1).

Seit 2012 bekommt der Sieger 25 Punkte:

Platzierung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1

© SPOX

Die DTM-Meister seit 2000

Jahr Meister Markenmeister 2000 Bernd Schneider (Mercedes) Mercedes-Benz 2001 Bernd Schneider (Mercedes) Mercedes-Benz 2002 Laurent Aiello (Audi) Mercedes-Benz 2003 Bernd Schneider (Mercedes) Mercedes-Benz 2004 Mattias Ekström (Audi) Audi 2005 Gary Paffett (Mercedes) Mercedes-Benz 2006 Bernd Schneider (Mercedes) Mercedes-Benz 2007 Mattias Ekström (Audi) Audi 2008 Timo Scheider (Audi) Mercedes-Benz 2009 Timo Scheider (Audi) Mercedes-Benz 2010 Paul di Resta (Mercedes) Mercedes-Benz 2011 Martin Tomczyk (Audi) Audi 2012 Bruno Spengler (BMW) BMW 2013 Mike Rockenfeller (Audi) BMW 2014 Marco Wittmann (BMW) Audi 2015 Pascal Wehrlein (Mercedes) BMW 2016 Marco Wittmann (BMW) Audi

Das WM-Standing der DTM 2017: Die Top Ten