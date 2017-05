Glock vor Audi-Duo Rast und Green

Sonntag, 07.05.2017

Im BMW drehte 35-Jährige am Vormittag die schnellste Runde und landete knapp vor dem Audi-Duo René Rast und Jamie Green. Vizemeister Edoardo Mortara war als Vierter der beste Mercedes-Pilot.

Enttäuschend verlief das Qualifying dagegen für Titelverteidiger Marco Wittmann, der im BMW vom 17. und vorletzten Platz ins Rennen starten wird. Auch Samstags-Sieger Lucas Auer hatte mit der Spitze nichts zu tun, der Neffe des neuen DTM-Bosses Gerhard Berger wurde im Mercedes Achter.

Das Rennen am Nachmittag verspricht Spannung. Da es in Hockenheim regnet, sind die Bedingungen schwieriger als am Vortag.

