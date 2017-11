Rast ist Motorsportler des Jahres

World Series of Darts World Series of Darts Finals -

René Rast ist ADAC Motorsportler des Jahres. Eine Jury aus Journalisten und ADAC-Vertretern wählte den 31 Jahre alten DTM-Champion aus Minden am Donnerstagabend in München.

"René Rast hat in seiner ersten Saison in der DTM den Titel in der gleichen beeindruckenden Manier gewonnen, wie er bereits im Jahr 2014 den ADAC GT Masters Titel geholt hat", sagte ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk.

Zum ADAC Junior-Motorsportler des Jahres wurde Marvin Dienst gewählt. Der 20 Jahre alte Nachwuchspilot aus Lambertheim führt im Porsche aus dem Team Dempsey-Proton-Racing die GTE-Am Endurance Trophy der Sportwagen-Weltmeisterschaft FIA WEC an.

Die Ehrung der ADAC Motorsportler des Jahres findet am 16. Dezember 2017 im Rahmen der ADAC Sport-Gala in München statt.

Der ADAC Motorsportler des Jahres wird seit 1980 für herausragende Leistungen im Motorsport vergeben. Zu den Preisträgern gehören die Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg sowie DTM-Rekordchampion Bernd Schneider oder Rallye-Legende Walter Röhrl.