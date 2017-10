In einer Riege mit Senna und Schumi

NFL Live RedZone -

Week 8 European Championship Live European Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 NBA Live Spurs @ Pacers WTA Championship Women Single Live WTA Finals Singapur: Finale (Delayed) NHL Live Ducks @ Hurricanes Superliga Live Boca Juniors -

Belgrano NFL Live Chargers @ Patriots (Delayed) MLB Dodgers @ Astros (Spiel 5) NFL Steelers @ Lions DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. Oktober Serie A Hellas Verona -

Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics NFL Broncos @ Chiefs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

31. Oktober Basketball Champions League Aris -

Bonn DAZN ONLY Golf Channel 2017 East Lake Cup -

Tag 1 Champions Hockey League Mannheim -

Brynäs Champions Hockey League Bern -

München NBA Thunder @ Bucks Copa Libertadores Lanus -

River Plate DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. November Basketball Champions League Ventspils -

Ludwigsburg Basketball Champions League Banvit -

Bayreuth DAZN ONLY Golf Channel 2017 East Lake Cup -

Tag 2 Basketball Champions League Oldenburg -

Murcia Championship Preston -

Aston Villa NBA Bulls @ Heat Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. November DAZN ONLY Golf Channel 2017 East Lake Cup -

Tag 3 NHL Islanders @ Capitals NBA Warriors @ Spurs NFL Bills @ Jets A-League Melbourne City -

FC Sydney DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. November World Series of Darts World Series of Darts Finals -

Tag 1 Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe NBA Cavaliers @ Wizards CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. November Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 2 Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Extreme Fighting Championship EFC 65 NBA Grizzlies @ Clippers Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Pro14 Connacht -

Cheetahs Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. November Primera División Levante -

Girona ACB Murcia -

Obradoiro Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Session 1 Bundesliga Alpenvolleys -

Düren Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL ACB Malaga -

Saski-Baskonia Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga NFL RedZone -

Week 9 Serie A Corinthians -

Palmeiras World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Session 2 Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon NBA Heat @ Clippers NHL Red Wings @ Oilers Superliga River Plate -

Boca Juniors NHL Canadiens @ Blackhawks NFL Raiders @ Dolphins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. November Champion of Champions Champion Of Champions: Tag 1 -

Session 1 BSL Trabzonspor -

Anadolu Efes Champion of Champions Champion of Champions: Tag 1 -

Session 2 NHL Jackets @ Rangers NFL Lions @ Packers NBA Heat @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. November Champion of Champions Champion of Champions: Tag 2 -

Session 1 DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

07. November Champions Hockey League Brynas -

Mannheim Champions Hockey League München -

Bern Champion of Champions Champion of Champions: Tag 2 -

Session 2 Basketball Champions League Bonn -

Nanterre Basketball Champions League Bayreuth -

Estudiantes NBA Bucks @ Cavaliers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. November Champion of Champions Champion of Champions: Tag 3 -

Session 1 Champion of Champions Champion of Champions: Tag 3 -

Session 2 Basketball Champions League Monaco -

Oldenburg Basketball Champions League Ludwigsburg -

Elan Chalon NBA Timberwolves @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

09. November Champion of Champions Champion of Champions: Tag 4 -

Session 1 Champion of Champions Champion of Champions: Tag 4 -

Session 2 WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland NBA Cavaliers @ Rockets NFL Seahawks @ Cardinals DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. November Friendlies Japan -

Brasilien Deutschland Cup USA -

Slovakei Deutschland Cup Deutschland -

Russland Champion of Champions Champion of Champions: Tag 5 NBA Bucks @ Spurs A-League Melbourne Victory -

Brisbane DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. November SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 1 Session 1 Friendlies Russland -

Argentinien Rugby Union Internationals Schottland -

Samoa Deutschland Cup Deutschland -

Slovakei Rugby Union Internationals England -

Argentinien Rugby Union Internationals Wales -

Australien Rugby Union Internationals Irland -

South Africa Deutschland Cup Russland -

USA Champion of Champions Champion of Champions: Tag 6 SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 1 Session 2 NBA Grizzlies @ Rockets World Championship Boxing Daniel Jacobs vs Luis Arias J2 League YokohamaFC -

Okayama DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. November Deutschland Cup Slovakei -

Russland Champion of Champions Champion of Champions: Tag 7 -

Session 1 SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 Session 1 Deutschland Cup USA -

Deutschland Champion of Champions Champion of Champions: Tag 7 -

Session 2 SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 Session 2 WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien NBA Raptors @ Celtics

Lewis Hamilton hat sich beim Großen Preis von Mexiko zum vierten Mal in seiner Formel-1-Karriere den Weltmeisterschaftstitel gesichert. Der Mercedes-Pilot zeigte in der Saison 2017 neue Qualitäten, fuhr so gut wie noch nie und unterstrich damit seinen Legendenstatus. Seinen Kritikern hat er ein für alle Mal bewiesen: Partys und ein extravaganter Lebensstil tun ihm gut. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Dominik Geißler.

Als Ayrton Senna beim Großen Preis von San Marino tödlich verunglückte, war Lewis Hamilton neun Jahre alt. Er weinte. Weil sein schon damals großes Idol für immer gegangen war. "Ich versteckte mich hinter einem Lastwagen, damit mich mein Vater nicht sah", verriet der Engländer einst über diesen traurigen Tag im Mai 1994.

Was Hamilton damals nicht wissen konnte: Sennas Erfolge, sein Talent, sein unvergleichbarer Stil und auch seine menschliche Art sollten nie vergessen werden. Noch heute lebt Senna in den Köpfen seiner Fans weiter, als eine der größten Legenden der Formel 1.

Wenn man von den besten Fahrern aller Zeiten spricht, dauert es nie lange, bis der Name Senna fällt. Er gilt als Jahrhundertfahrer und fällt damit in eine Riege mit Michael Schumacher, Alain Prost oder Juan-Manuel Fangio. In diese Riege gehört jetzt - und zwar spätestens jetzt - auch Lewis Hamilton.

Der Mercedes-Pilot hat mit seinem vierten WM-Triumph nicht nur seinen brasilianischen Helden bei der Anzahl der Weltmeisterschaftstitel überholt (4:3) und ist mit Sebastian Vettel und Prost gleichgezogen. Er hat in diesem Jahr eine Reife an den Tag gelegt, die selbst die größten Hamilton-Befürworter überrascht haben dürfte.

Lewis Hamilton ist Weltmeister 2017: Die Jubelbilder aus Mexiko © getty 1/13 Hamilton ist Champion! Zum vierten Mal krönt sich der Engländer zum besten Formel-1-Fahrer des Jahres, diesmal schon vorzeitig in Mexiko. Hier sind die besten Jubel-Bilder ... © getty 2/13 Schon auf der Auslaufrunde hält es Hamilton nicht mehr in seinem Sitz. Abgeschnallt streckt er seinen Arm gen Himmel © getty 3/13 Lass qualmen! Der frisch gebackene Champion dreht Donuts vor den zahlreichen Zuschauern im Autodromo Hermanos Rodriguez © getty 4/13 Mit dabei: der Union Jack. Die britische Flagge darf bei den Jubel-Arien des Engländers natürlich fehlen © getty 5/13 Dann geht es raus aus dem Mercedes und oben auf den Boliden drauf. Die tausenden Massen im eigentlichen Baseball-Stadion jubeln ihm zu © getty 6/13 Während die ersten drei Fahrzeuge von Max Verstappen, Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen ihren üblichen Parkplatz einnehmen, bekommt Hamilton einen Extra-Plätzchen. Mit einer goldenen 44, seiner Startnummer © xpb 7/13 Einzig für das Interview mit Ex-Formel-1-Fahrer David Coulthard scheint Hamilton keinen Nerv zu haben © xpb 8/13 Vielmehr möchte er die Glückwünsche seines Teams entgegennehmen © getty 9/13 Das Posieren vor den Fotografen gehört natürlich auch dazu. Hamilton genießt sichtlich die Aufmerksamkeit © xpb 10/13 Doch lange hält es den viermaligen Champion nicht an seinem Fahrzeug. Er rennt Richtung Fahrerlager zu seinem Team - verfolgt von zahlreichen Fans. Na, finden Sie den Usain Bolt der Formel 1 in den Massen der Zuschauer? © getty 11/13 Währenddessen feiert Max Verstappen übrigens seinen dritten Saisonsieg. Konfetti und Champagner - in Mexiko gibt's das volle Programm © Mercedes-AMG F1/twitter 12/13 Doch zurück zu Hamilton: Nach all dem Trubel muss sich auch ein König erst einmal zurückziehen. Offenbar nur mit einem Handtuch bekleidet kann der 32-Jährige sein Glück gar nicht fassen © Mercedes-AMG F1 /twitter 13/13 Motorsportchef Toto Wolff beglückwünscht seinen Erfolgspiloten. Ob die gesammelten WM-Pokale eines Tages als Tattoo auf Hamiltons Körper gelangen?

Lewis Hamilton so gut wie nie

Vorbei sind die Zeiten, als ein stehendes Rad zum Fahrstil des heute 32-Jährigen gehörte. Vorbei sind die Zeiten, als er sich in waghalsige Überholmanöver schmiss, die mal gut, mal schlecht für ihn endeten. Hamilton fuhr in diesem Jahr, vor allem seit der Sommerpause, so abgeklärt wie noch nie.

Er ging kein unnötiges Risiko, schonte Reifen und Motor - in der heutigen Zeit ein entscheidender Faktor - und war dabei trotzdem verflucht schnell. Während Vettel immer wieder in verschiedenste Querelen verwickelt war oder wie beim Aserbaidschan-GP gänzlich die Nerven verlor, raste Hamilton insbesondere ab dem Belgien-GP unaufgeregt von Erfolg zu Erfolg. Einzig in Mexiko hatte er wirklich zu kämpfen.

Besonders erwähnenswert: seine Leistungen im Qualifying. Geht es um die eine schnelle Runde, holt Hamilton in einer unvergleichbaren Beständigkeit das Maximum aus seinem Auto heraus. Er ist dieser Pilot, der die berühmten Zehntelsekunden schneller ist. Wer also hätte es mehr verdient gehabt, Schumachers Rekord der meisten Pole Positions zu knacken? Keine Frage: Der aktuelle Hamilton ist der beste Hamilton, den wir je gesehen haben.

Seinem extravaganten Lebensstil ist das "Member of the British Empire" dabei aber über all die Jahre treu geblieben. Er ist immer noch der Glamourboy der Königsklasse. Er liebt das Highlife, genießt das turbulente Leben eines Promis in vollen Zügen und macht lieber Party als sich zurückzuziehen und zu entspannen. Bei Instagram hat Hamilton über fünf Millionen Follower (so viele wie kein anderer Formel-1-Fahrer), die in regelmäßigen Abständen seine Fashion-Ausflüge und Freizeitaktivitäten bestaunen dürfen.

Man kann diese Art des Lebens, des zur Schau stellens, mögen oder nicht. Wer aber meint, dass dieses Verhalten unprofessionell sei, ist falsch gewickelt. Hamilton, nur zu gerne mit dicken Goldklunkern ausgestattet, braucht dieses Leben. Das weiß auch Mercedes. Nicht umsonst gestatten sie ihrem Ausnahmepiloten ungewöhnliche Freiheiten.

Hamilton und Mercedes: die perfekte Symbiose

Apropos Mercedes: Die Stuttgarter haben Hamilton nun zum vierten Mal in Folge das beste Gesamtpaket hingestellt. Schmälert das seine Leistung? Nein.

Die Formel 1 bestand schon immer aus dem Zusammenspiel von Mensch und Technik. Der beste Fahrer kann im schlechtesten Auto genauso wenig Weltmeister werden wie der schlechteste Fahrer im besten Auto. Auch ein Fangio, Senna, Prost, Schumacher oder Vettel hatten in der Regel das beste Material zur Verfügung. So spielt Motorsport nun einmal.

Sollte Mercedes auch in den nächsten Jahren ein konkurrenzfähiges Auto bauen und Hamilton sein Level halten, führen die kommenden Weltmeisterschaften wohl erneut über den Mann mit der Startnummer 44. Frei nach dem Motto "Rekorde sind da, um gebrochen zu werden" scheinen Hamiltons Grenzen nach oben offen zu sein. Und selbst wenn die Erfolgsserie des Briten früher als erwartet stoppen sollte: Schon jetzt ist er eine lebende Legende.