Heidfeld verpasst Top 10 in Buenos Aires

Samstag, 18.02.2017

Gefeierter Mann des Tages aber war der Schweizer Titelverteidiger Sebastien Buemi (Renault), der zum dritten Mal in Serie triumphierte. "Ich hatte ein großartiges Auto", sagte Buemi. Zweiter wurde Jean-Eric Vergne (Frankreich/Techeetah) vor dem von der Pole gestarteten Brasilianer Lucas di Grassi (Abt). Der ehemalige DTM-Fahrer Maro Engel (München/Venturi) belegte nach technischen Problemen nur den 19. Rang.

Argentinien war das vierte von zwölf Rennen, die in den Innenstädten von zehn Metropolen ausgetragen werden. In New York (15./16. Juli 2017) sowie beim Saisonfinale in Montreal (29./30. Juli 2017) wird jeweils zweimal gefahren. In Berlin macht die Formel E am 10. Juni bereits zum dritten Mal Station. Das nächste Rennen wird am 1. April in Mexiko-Stadt ausgetragen.

Alle Motorsport-News