Hyundai-Pilot Neuville erlebt ein Desaster

Samstag, 11.02.2017

Damit wechselte die Führung auf Jari-Matti Latvala (Finnland/Toyota), der vor der Prüfung noch 43,3 Sekunden hinter Neuville gelegen hatte. Weltmeister Sébastien Ogier (Ford) verbesserte sich am Samstag auf Rang drei. Der Gewinner der Rallye Monte Carlo geht mit 16,6 Sekunden Rückstand auf Latvala und 12,8 Sekunden auf seinen Markenkollegen Ott Tänak (Estland) in den Schlusstag.

Hyundai will Neuville am Sonntag noch einmal ins Rennen schicken, der Belgier kann aber laut Reglement bestenfalls noch drei WM-Punkte in der abschließenden Power Stage holen. Bereits bei der "Monte" im Januar hatte Neuville samstags seine Spitzenposition eingebüßt und am Ende nur Rang 15 belegt.

Eine ungewöhnliche Entscheidung mussten die Organisatoren am Samstagmittag treffen. Die 12. Wertungsprüfung wurde abgesagt, weil die neuen Rallye-Boliden für die schwierige Streckenführung zu schnell waren. In diesem Jahr greift ein neues Reglement mit leistungsstärkeren Motoren und einer effizienteren Aerodynamik.

