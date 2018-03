Leichtathletik: Johannes Vetter und Nadine Müller knacken EM-Norm

NCAA Division I Live Kentucky @ Tennessee Liga ACB Live Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single Live WTA Indian Wells: Tag 5 World Rugby Sevens Series Live Vancouver: Tag 2 NBA Live Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers

Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg) hat mit einem starken Auftritt in Portugal gleich im ersten Anlauf die Norm für die Heim-EM in Berlin (7. bis 12. August) souverän erfüllt. Der 24-Jährige übertraf beim Winterwurf-Weltcup in Leiria trotz Nässe und Kälte mit 92,70 m die Vorgabe (81,50) locker und deklassierte die Konkurrenz. Diskuswerferin Nadine Müller (Halle/Saale) schaffte die EM-Norm (60,00) deutlich knapper mit der Siegesweite von 60,42 m.

Am Samstag hatten Diskus-Olympiasieger Christoph Harting (Berlin) und die ehemalige Speerwurf-Weltmeisterin Katharina Molitor (Leverkusen) die EM-Norm verfehlt. Harting hatte mit technischen Problemen zu kämpfen, wurde bei fünf ungültigen Versuchen mit 62,88 m Vierter und verpasste die Norm (64,00 m) um gut einen Meter. Es gewann der Schwede Daniel Stahl mit einer Weite von 66,81 m.

Christin Hussong belegt Platz zwei

Molitor verfehlte die benötigte Weite von 60,00 m als Dritte nur um 20 Zentimeter. Besser machte es Christin Hussong (Zweibrücken), die mit 60,02 m die Norm knackte und hinter der Norwegerin Sigrid Borge (62,42 m) Platz zwei belegte.

Kugelstoßerin Lena Urbaniak (Filstal) wurde mit 16,73 m Achte und verpasste die Norm (17,50 m) deutlich. Es siegte die Ungarin Anita Marton mit 19,12 m.