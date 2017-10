Pistorius' Familie will Film verbieten

Champions Hockey League Live Wolfsburg -

Salzburg Champions Hockey League Live München -

Brynäs Champions Hockey League Live Esbjerg -

Mannheim World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro NHL Blues @ Penguins China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 NBA Timberwolves -

Warriors World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Viertelfinale China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 2 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Halbfinale Premiership Harlequins -

Sale NHL Golden Knights @ Stars China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 BSL Fenerbahce -

Banvit China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 Pro14 Leinster -

Munster World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Finale China Open Women Single WTA Peking: Finale Lega Basket Serie A Venedig -

Trient NBA Warriors -

Timberwolves BSL Trabzonspor -

Besiktas Premiership Saracens -

Wasps ACB Teneriffa -

Valencia Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Penguins @ Capitals Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 European Challenge Cup Pau -

Gloucester Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale BSL Usak -

Tofas Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale Lega Basket Serie A Varese -

Cantu

Die Familie des wegen Mordes verurteilten Oscar Pistorius will die geplante Ausstrahlung des Films "Blade Runner Killer" im US-Kabelsender Lifetime Television mit juristischen Mitteln verhindern.

In dem Streifen soll die Geschichte um den beidseitig amputierten Sprinter und seine von ihm getötete Freundin Reeva Steenkamp aus der Sicht des Opfers und dessen Mutter June erzählt werden.

Pistorius' Bruder: "Grob fahrlässige Fehlinterpretation"

"Dieser sogenannte Film ist eine grob fahrlässige Fehlinterpretation der Wahrheit", heißt es in einem von Oscars Bruder Carl Pistorius verfassten Statement der Familie. Man werde "mit allen erdenklichen Mitteln" gegen die geplante Ausstrahlung am 11. November vorgehen. Die Macher von "Blade Runner Killer" seien ausschließlich daran interessiert, "das Thema so darzustellen, wie es die Staatsanwaltschaft von Anfang an wollte".

Das deutsche Model Toni Garrn spielt in dem Film die Rolle der Reeva Steenkamp, die am Valentinstag 2013 von Pistorius durch die geschlossene Toilettentür in seinem Haus in Pretoria erschossen worden war. Pistorius sitzt derzeit in Pretoria eine sechsjährige Haftstrafe ab, ihm droht allerdings ein härteres Strafmaß. Das höchste Berufungsgericht Südafrikas in Bloemfontein befasst sich am 3. November mit dem Einspruch der Staatsanwaltschaft gegen die ihrer Meinung nach zu geringe Strafe.