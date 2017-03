Gabius mit ordentlichem Comeback

Sonntag, 19.03.2017

Insgesamt waren in der Metropole knapp 20.000 Teilnehmer am Start.

Der Sieg ging in 1:00:04 Stunden an Äthiopiens Marathon-Olympiazweiten Feyisa Lilesa vor dem Briten Callum Hawkins (1:00:08) und seinem Landsmann Teshome Mekonen (1:00:28). Auf Platz vier landete Vorjahressieger Stephen Sambu aus Kenia (1:00:55).

Gabius, der seit Jahresbeginn für den Verein Therapie Reha Bottwartal startet, hatte sich vor seinem Start in New York nicht unter Druck gesetzt. "Ich will ohne Probleme und mit einem guten Gefühl ins Ziel kommen", hatte er als Ziel ausgegeben, "ob dann am Ende eine Zeit im Bereich von 63 oder 62 Minuten herauskommt, ist egal."

Vor drei Jahren hatte er an gleicher Stelle sein Debüt über die halbe Marathon-Distanz gegeben und als Achter in 1:02:09 Stunden überzeugt. 2015 verbesserte er beim Frankfurt-Marathon den 27 Jahren alten deutschen Rekord von Jörg Peter um 14 Sekunden auf 2:08:33 Stunden.

Alle Leichtathletik-News