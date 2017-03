Mit knapp 42 Jahren - Chusovitina macht weiter

Mittwoch, 15.03.2017

Die gebürtige Usbekin hat dem Zweitligisten VfL Kirchheim unter Teck für die kommende Saison ihre feste Startzusage gegeben.

Bei einem internationalen Turnier am vergangenen Wochenende in Montreal hatte die Olympiazweite von 2008 beim Sprung an ihrem Spezialgerät gewonnen. Chusovitina nahm von 1992 bis 2016 an sieben Olympischen Spielen teil, 2008 und 2012 in der Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB).

