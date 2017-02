Lisek gewinnt - Holzdeppe dritter

Freitag, 10.02.2017

Vize-Weltmeister Raphael Holzdeppe kam mit 5,70 auf Platz drei, verpasste aber erneut die EM-Norm.

Lavillenie hatte seinen Start in Berlin am Dienstag wegen Problemen an der Achillessehne verletzungsbedingt absagen müssen. Bei den Sommerspielen in Rio hatte Braz da Silva in einem spannenden Duell mit 6,03 Metern völlig überraschend Gold gewonnen und war in die Herzen seiner Landsleute gesprungen.

Allerdings war der erste Olympiasieg eines brasilianischen Leichtathleten seit 1984 von unfairen Buhrufen des Publikums gegen Lavillenie überschattet gewesen. Der Franzose hatte mit 5,98 m Platz zwei belegt.

