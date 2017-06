Vor WM-Quali: DHB-Männer testen in Hamburg

Erlebe

deinen Sport

live AEGON Classic Women Single Mi Live WTA Birmingham: Tag 3 Mallorca Open Women Single Mi Live WTA Mallorca: Tag 3 Mallorca Open Women Single Do 12:30 WTA Mallorca: Tag 4 AEGON Classic Women Single Do 12:30 WTA Birmingham: Tag 4 NBA Fr 01:00 NBA Draft 2017 National Rugby League Fr 11:50 Tigers -

Titans AEGON Classic Women Single Fr 12:30 WTA Birmingham: Viertelfinals Mallorca Open Women Single Fr 12:30 WTA Mallorca: Viertelfinals National Rugby League Sa 11:30 Roosters -

Storm AEGON Classic Women Single Sa 12:30 WTA Birmingham: Halbfinals Mallorca Open Women Single Sa 15:00 WTA Mallorca: Halbfinals Rugby Union Internationals Sa 21:15 Argentinien -

Georgien AEGON International Women Single So 12:00 WTA Eastbourne: Tag 1 AEGON Classic Women Single So 14:30 WTA Birmingham: Finale Mallorca Open Women Single So 17:00 WTA Mallorca: Finale AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 Boodles Challenge Di 15:00 The Boodles -

Tag 1 AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 15:00 The Boodles -

Tag 2 National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do 15:00 The Boodles -

Viertelfinals National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 15:00 The Boodles -

Halbfinals AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada

Generalprobe der deutschen Hockey-Männer für die WM-Qualifikation: Beim Traditionsturnier Hamburg Masters bereitet sich das Team des neuen Bundestrainers Stefan Kermas von Donnerstag bis Sonntag auf das World-League-Halbfinale vom 8. bis 23. Juli in Johannesburg vor.

Dort werden Tickets für die WM 2018 in Indien vergeben.

In Hamburg gelte es zuvor, "einen guten Entwicklungsschritt als Mannschaft" zu machen, sagte Kermas: "Es ist für uns die Generalprobe für die World League."

Auftaktgegner in Hamburg ist am Donnerstag (19 Uhr) Österreich. Am Freitag (19 Uhr) trifft Deutschland auf Spanien, am Sonntag (12.30 Uhr) geht es gegen Irland.