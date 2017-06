"Hoffentlich meldet sich der mit dem Turban"

Mittwoch, 14.06.2017

SPOX: Herr Fürste, haben Sie sich eigentlich jemals gedacht: Wenn ich Fußballer geworden wäre und ein ähnliches Niveau wie im Hockey erreicht hätte, wäre ich ein absoluter Superstar?

Moritz Fürste: Von diesem Gedanken habe ich mich immer frei gemacht. Das hätte ohnehin nicht funktioniert, ich bin nicht beidfüßig. (lacht) Im Ernst: Ich bin sehr glücklich darüber, wie es bei mir gelaufen ist. Eher gab es mal den Gedanken, was denn gewesen wäre, wenn ich weiter Tennis gespielt hätte.

SPOX: Waren Sie darin so gut?

Fürste: Bis ich 16 war, habe ich jedenfalls sehr intensiv Tennis gespielt. Unter anderem war der Vater der Zverev-Brüder mal in Hamburg mein Trainer. Mit Mischa spielte ich beispielsweise lange gemeinsam Doppel. Ihm habe ich in unserem letzten Match einen Satz abgenommen. Und gegen Sascha habe ich sogar gewonnen - wobei der damals sechs Jahre alt gewesen sein muss. (lacht) Ich hoffe trotzdem, dass sich die beiden noch daran erinnern. Bevor ein falscher Eindruck entsteht, möchte ich an dieser Stelle aber ganz deutlich sagen: Eine Profi-Karriere war nicht denkbar.

Erlebe die World Hockey League auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SPOX: Ganz im Gegensatz zum Hockey. Sie sind im vergangenen Jahr nach einer grandiosen Laufbahn aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, wirken sehr relaxed. Ist in Ihrem Leben derzeit Füße hochlegen angesagt?

Fürste: Nein, das würde ich nicht sagen. Meine internationale Karriere habe ich nach Olympia in Rio beendet. Aber ich spielte noch die ganze Saison Bundesliga und war in der Champions League aktiv. Außerdem habe ich mich beruflich selbstständig gemacht und bekomme eine zweite Tochter.

SPOX: Was waren letztlich die Gründe für das Ende der Nationalmannschaftskarriere?

Fürste: Es war ein Mix. Mir war bereits früh klar, dass ich nach Rio zumindest darüber nachdenken werde, aufzuhören. Im Hockey rechnet man extrem in Abschnitten von vier oder zwei Jahren, von Weltmeisterschaft zu Olympischen Spielen. Vor Rio war mir klar, dass es eng wird für Tokio 2020. Da wäre ich schließlich fast 36 Jahre alt. Dass der Abschied aber nach dem Spiel um Bronze kam, hat sich erst in Rio endgültig ergeben. Ich hatte noch einmal eine emotionale Achterbahnfahrt, privat und sportlich. Meine Tochter und meine Frau waren dabei, das waren unglaubliche Momente. Nach dem verlorenen Halbfinale war für mich plötzlich glasklar: Das funktioniert nicht noch einmal mit dem Aufwand, dem ganzen Training, dem ständig von zu Hause weg sein. Ich habe für mich eine relativ radikale Entscheidung getroffen.

SPOX: Immerhin spielten Sie bis zuletzt auf ganz hohem Niveau. Sie waren beispielsweise wieder einmal in Indien aktiv. Können Sie uns erklären, wie das System mit Indien und den europäischen Spielern funktioniert?

Fürste: Zum Verständnis: Indien ist im Hockey Rekord-Olympiasieger. Die waren in den 60er und 70er Jahren die Hockeynation schlechthin. Mitte der 80er sind sie dann in ein Tal gefallen. Genau in dem Moment, als man begann, Hockey auf Plätzen zu spielen, wie sie heute üblich sind. Es wurde von Rasen auf Kunstrasen gewechselt, die Inder verloren komplett den Anschluss. Das Spiel wurde ihnen zu schnell, zu taktisch, war nicht mehr alleine auf individuelle Fähigkeiten ausgelegt, worin sie sehr, sehr gut sind. Irgendwann überlegten sie, wie sie aus dieser Krise herauskommen.

SPOX: Nämlich?

Nowitzki, Becker und Co.: Die größten Sportler Deutschlands © getty 1/21 Wer sind die größten deutschen Sportler? SPOX hat sich diese Frage gestellt - und abgestimmt. 18 Redakteure haben je eine persönliche Top-10-Liste eingereicht. Die Punktevergabe erfolgt nach dem F1-Prinzip (25, 18, 15, etc.). Überraschungen inklusive … /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer.html © getty 2/21 20. Platz: Michael Groß (Schwimmen / 13 Punkte) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=2.html © getty 3/21 19. Platz: Martin Kaymer (Golf / 14) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=3.html © getty 4/21 18. Platz: Thomas Schaaf (Fußball / 15) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=4.html © getty 5/21 17. Platz: Jan Ullrich (Radsport / 16) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=5.html © getty 6/21 15. Platz: Helmut Rahn (Fußball / 18) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=6.html © getty 7/21 15. Platz: Uwe Krupp (Eishockey / 18) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=7.html © getty 8/21 15. Platz: Bastian Schweinsteiger (Fußball / 18) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=8.html © getty 9/21 13. Platz: Walter Röhrl (Rallye / 25) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=9.html © getty 10/21 12. Platz: Oliver Kahn (Fußball / 26) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=10.html © getty 11/21 11. Platz: Fritz Walter (Fußball / 28) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=11.html © getty 12/21 10. Platz: Timo Boll (Tischtennis / 34) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=12.html © getty 13/21 9. Platz: Armin Hary (Leichtathletik / 35) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=13.html © getty 14/21 8. Platz: Bernhard Langer (Golf / 37) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=14.html © getty 15/21 7. Platz: Lothar Matthäus (Fußball / 48) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=15.html © getty 16/21 6. Platz: Gerd Müller (Fußball / 90) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=16.html © getty 17/21 5. Platz: Max Schmeling (Boxen / 125) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=17.html © getty 18/21 4. Platz: Franz Beckenbauer (Fußball / 258) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=18.html © getty 19/21 3. Platz: Michael Schumacher (Formel 1 / 266) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=19.html © getty 20/21 2. Platz: Boris Becker (Tennis / 309) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=20.html © getty 21/21 1. Platz: Dirk Nowitzki (Basketball / 310) /de/sport/mehrsport/1705/diashows/sportler-herren/groesste-deutschland-nowitzki-schmeling-becker-mueller-schumacher-beckenbauer,seite=21.html

Fürste: Ihnen war klar: Niemand würde aus Europa nach Indien wechseln, um dort ganz normal in der Liga zu spielen. Also erfanden sie ein Kunstprodukt, ein Franchisesystem. Das ist ein bisschen mit dem System im US-Sport zu vergleichen. Es wurden sieben Franchises gegründet und sie sagten sich: Wir zahlen für einen kurzen Zeitraum in der Winterpause der europäischen Ligen Spielern verhältnismäßig sehr viel Geld, um nach Indien zu kommen und für einen Zeitraum von sechs bis sieben Wochen dort Hockey zu spielen.

SPOX: Wie sieht das konkret aus?

Fürste: Die Teams sind so zusammengestellt, dass es pro Mannschaft acht Ausländer und 12 Inder gibt. Die Spieler werden auf einer klassischen Auktion versteigert. Es gibt eine Liste mit Spielern drauf, jedes Team hat einen Salary Cap, also gleich viel Geld zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein Ligasystem mit relativ ausgeglichenen Mannschaften. Das Ergebnis ist spektakulär, weil es die Inder innerhalb weniger Jahre geschafft haben, aus der Versenkung in die Top 6 der Welt zurückzukehren.

SPOX: Sie waren jetzt zum vierten Mal dabei. Wie haben Sie das ganze System persönlich erlebt?

Fürste: Die Auktion läuft wirklich so ab, wie man sich das vorstellt. Es wird ein Name vorgelesen und dann melden sich die Teams bei Interesse so lange, bis sie den gewünschten Spieler haben. Das Geld, für das man ersteigert wird, ist am Ende auch dein Gehalt. Man hofft also die ganze Zeit, dass sich der nette Herr mit dem Turban nochmal meldet, damit das Gehalt nach oben geht. (lacht)

Die kuriosesten Vereinsnamen der Welt © getty 1/27 KAWASAKI FRONTALE - Fußball (Japan): Was klingt wie ein Motorrad-Frontalschaden ist eigentlich ein J-League-Klub aus der Stadt Kawasaki /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas.html © getty 2/27 FISCHTOWN PINGUINS - Eishockey (Deutschland): Ein recht wirres Denglisch-Amalgamat (Pinguins? Warum nicht Penguins???), das dann doch recht schnell ins Ohr geht. Die DEL-Truppe aus Bremerhaven ist eine echte Erfolgsgeschichte /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=2.html © getty 3/27 GO AHEAD EAGLES DEVENTER - Fußball (Niederlande): "Auf geht's, Eagles, schießt ein Tor!" hat man einfach zum Großteil in den Vereinsnamen gepackt. Der Adler ist übrigens im Stadtwappen Denventers zu sehen /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=3.html © getty 4/27 LOS ANGELES ANGELS OF ANAHEIM - Baseball (USA): Die Engel aus der Stadt der Engel, die aber nicht in der Stadt der Engel spielen ... äh, ja. Die Stadt Anaheim hatte übrigens gegen den Namen geklagt, aber verloren /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=4.html © getty 5/27 CAPE BRETON SCREAMING EAGLES - Eishockey (Kanada): Seit 1997 ist das Nachwuchsteam in Sydney, Nova Scotia, im Osten Kanadas beheimatet. Wie viele kreischende Adler es dort gibt, ist eine andere Frage /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=5.html © getty 6/27 RASENBALLSPORT LEIPZIG - Fußball (Deutschland): Wie die Leipziger auf den Namen RasenBall kamen, können wir uns echt nicht erklären. Also echt nicht /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=6.html © getty 7/27 PURDUE BOILERMAKERS - Basketball (USA): Die Kesselmacher sind das Maskottchen der Purdue University zwischen Chicago und Indianapolis. Der Name reicht übrigens zurück bis 1892 /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=7.html © getty 8/27 THE VICTORIAN BUSHRANGERS - Cricket (Australien): Man stellt sich bei dem Namen eine Mischung aus Crocodile Dundee und einer Royal Guard vor. Tatsächlich ist im Wappen aber die australische Ikone Ned Kelly zu sehen /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=8.html © getty 9/27 SEMEN PADANG - Fußball (Indonesien): Es drängen sich schon ein paar Wortspiele auf. Gibt aber lieber Infos: Der Klub kommt aus der indonesischen Stadt Padang, "Semen" macht in Zement und ist Hauptsponsor/Namensgeber /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=9.html © getty 10/27 HOKKAIDO NIPPON HAM FIGHTERS - Baseball (Japan): Wusstet ihr, dass "Ham Fighters" übersetzt "Schinkenspicker" bedeutet? Nein? Stimmt auch nicht. Das Team kommt aus Sapporo, Besitzer "Nippon Ham" ist ein Lebensmittelbetrieb /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=10.html © getty 11/27 THE UNIVERISTY OF HAWAII RAINBOW WARRIOS - Basketball (USA): Auf Hawaii hat man es ja gerne mal ein bisschen blumiger. Deshalb wohl auch dieser nicht ganz bedrohliche Teamname der Uni dort /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=11.html © getty 12/27 FRISCH AUF! GÖPPINGEN - Handball (Deutschland): Nur wenige wissen, dass sich dieser Name einst hauchdünn gegen "Tschakaa! Göppingen", "Alla Hopp! Göppingen" und "Waidmanns Heil! Göppingen" durchgesetzt hat /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=12.html © getty 13/27 THOMAS SABO ICE TIGERS - Eishockey (Deutschland): Klar, auch gegen einen Juwelier als Namenssponsor ist nichts einzuwenden. Aber irgendwie klingt die Kombi skurril - und was ist ein "Ice Tiger"? War "Harald Glööckler Skating Jaguars" schon vergeben? /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=13.html © getty, gochokes 14/27 SCOTTSDALE COMMUNITY COLLEGE FIGHTING ARTICHOKES: Go Chokes! Vor den Toren von Phoenix wird auch gesportelt, deshalb musste ein Maskottchen her. Und wer schon einmal mit einem Artischocken-Auflauf gekämpft hat, weiß: Die Biester sind so harmlos nicht! /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=14.html © https://twitter.com/marines_event/status/849093015536881664 15/27 CHIBA LOTTE MARINES - Baseball (Japan): Team sitzt in Chiba an der japanischen Küste und gehört dem Lotte Konzern. So far, so good. Aber warum ist das Maskottchen kein Marine, sondern Tick, Trick und Track für Arme? /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=15.html © getty 16/27 RZ Pellets WAC - Fußball (Österreich): Unter diesem Namen verbirgt sich der Wolfsberger AC, der derzeit einen Hersteller von Holzpellets als Hauptsponsor und Namensgeber hat. Kein Witz /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=16.html © getty 17/27 GRASHOPPER ZÜRICH - Fußball (Schweiz): Zitat Wiki: "Unter verschiedenen [Namens-]Deutungen hält der Club jene für glaubwürdig, derzufolge die Fussballpioniere sich auf Gras so behende und geschickt bewegen wollten wie das Insekt." /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=17.html © getty 18/27 THE COLUMBUS CREW SC - Fußball (USA): Klingt wie der Name eines Fanklubs, ist aber Gründungsmitglied der MLS. Naja, wenigstens originell und nicht nur "FC [Stadtname] City United" wie sonst überall /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=18.html © getty, milb 19/27 JACKSONVILLE JUMBO SHRIMP - Baseball (USA): Erst seit 2016 heißt das Minor-League-Team nach der Lieblingsspeise von Forrest Gump. Wobei dessen Garnelen im Film ganz sicher nicht so viel leckeres Muskelfleisch zu bieten hatten /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=19.html © getty 20/27 TOKYO YAKULT SWALLOWS - Baseball (Japan): Nein, dabei handelt es sich nicht um Actimel-Junkies aus der japanischen Hauptstadt. Aber es stimmt, der Vertreiber des probiotischen Drinks ist Eigentümer und Namensgeber. Maskottchen Tsubakuro ist übrigens Kult /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=20.html © getty 21/27 EL PASO CHIHUAHUAS - Baseball (USA): In den Baseball-Nachwuchsligen hat man doch immer noch am meisten Spaß! Warum Chihuahua? Es geht ausnahmsweise nicht um Paris Hilton, sondern um den angrenzenden mexikanischen Bundesstaat /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=21.html © getty 22/27 HEIDENHEIM HEIDEKOEPFE - Baseball (Deutschland): Spaß haben kann man in Deutschland auch. Anders lässt sich diese Namensgebung nicht erklären /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=22.html © https://twitter.com/AdamBurnsJG/status/665352414782865408 https://twitter.com/KirkStewart3/status/319173060064342016 23/27 UNIVERSITY OF ARKANSAS AT MONTICELLO BOLL WEEVILS: Was ist ein Boll Weevil? Na klar, ein Baumwollkapselkäfer! Gilt übrigens nur die männlichen Teams. Weibliches Maskottchen ist die Baumwollblüte. Wie romantisch! /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=23.html © https://twitter.com/GCMPats/status/741697715390685185 24/27 UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ BANANA SLUGS: Hier macht nicht nur eine Bananenschnecke die Musik, sie ist gleichzeitig auch noch ein waschechter Nerd! /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=24.html © https://twitter.com/IronPigs 25/27 LEHIGH VALLEY IRONPIGS - Baseball (USA): Noch ein Minor-League-Team mit völlig schmerzfreiem Namen. Das Maskottchen sollte ursprünglich sogar "PorkChop" heißen /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=25.html © https://twitter.com/JW76KLBRO/status/610467051203887104 26/27 FC KIFFEN 08 - Fußball (Finnland): Und alle: "Dadadadadadadada ..." Na, begriffen? Der Klub aus einem Stadtteil Helsinkis ist nicht umsonst eine Berühmtheit geworden /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=26.html © https://twitter.com/GoSquirrels/status/860965892926169088 27/27 RICHMOND FLYING SQUIRRELS - Baseball (USA): Fliegende Eichhörnchen, warum auch nicht? In den Minor Leagues der MLB bleibt wirklich kein Auge trocken /de/sport/mehrsport/1704/diashows/kuriose-vereinsnamen/rasenball-leipzig-ham-fighters-fighting-artichokes-chihuahuas,seite=27.html

SPOX: Und dann kommt man zu einer Mannschaft, von der man nichts weiß?

Fürste: So ungefähr ist das. In meinem Fall war es so, dass mir die Mannschaft einen Monat vor Beginn mitgeteilt hat, dass sie mich zum Kapitän machen wollen. Dann kommst du da an. Die meisten Spieler kennst du, aber sechs, sieben junge Inder hast du nie zuvor gesehen. Der Prozess vom ersten Mal Händeschütteln, wenn sie dich gar nicht anschauen und Angst davor haben, auch nur in deiner Nähe zu sein, bis hin zu nach drei Wochen zusammen im Zimmer liegen und Fußball zu schauen und den Mannschaftssport zu genießen, der ist extrem spannend.

SPOX: Es ist also nicht nur Business as usual für Sie?

Fürste: Bei den Mannschaften, bei denen ich in Indien war, haben wir immer sehr viel Wert auf den Teamprozess gelegt. Drei Mal von den vier Mal war ich mit meinen Teams im Finale, zwei Mal haben wir gewonnen. Der Erfolg hat uns also Recht gegeben. Gerade in diesem Jahr hatten wir von der individuellen Klasse her das wohl zweitschlechteste Team und wurden Meister. Wir haben es geschafft, als Team in den entscheidenden Momenten perfekt zu funktionieren.

Seite 1: Fürste über die Zverev-Brüder und seine Erlebnisse in Indien

Seite 2: Fürste über das deutsche Team, sein Leben nach der Karriere und Greiss