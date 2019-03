Darts: Premier League in Berlin mit Max Hopp heute live im TV und Livestream sehen

Am heutigen Donnerstag findet in Berlin der 7. Spieltag der diesjährigen Premier League Darts statt. Mit dabei ist dieses Mal unter anderem der Deutsche Max Hopp, der bei dem Event in der Hauptstadt den verletzten Gary Anderson ersetzt. Hier bekommt ihr alle Infos zu den Spielen sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Zum zweiten Mal nach 2018 macht die Premier League Darts heute in der deutschen Hauptstadt Halt. Nach sechs von 16 Spieltagen führen aktuell Ex-Weltmeister Rob Cross und der amtierende Weltmeister Michael van Gerwen punkt- und leggleich das Ranking an. Der Österreicher Mensur Suljovic findet sich derzeit auf Platz sechs wieder, allerdings berträgt der Abstand zur Spitze nur drei Punkte.

Darts in Berlin: Wo und wann findet die Premier League statt?

Die Premier League Darts findet am heutigen Donnerstag, den 21. März, in der Mercedez-Benz Arena in Berlin statt. Beginn des ersten Matches ist um 20 Uhr.

Darts: Premier League in Berlin heute live im TV und Livestream

Das Darts-Event in Berlin sowie alle anderen Spieltage der Premier League könnt ihr live und in voller Länge bei DAZN verfolgen. Wie gewohnt werden Kommentator Elmar Paulke und Experte Martin Schindler ab 20 Uhr live für euch berichten. Zusätzlich werden die beiden dieses Mal noch durch Gabriel Clemens unterstützt, der ebenfalls als Experte agiert.

Der Streaming-Dienst DAZN übertragt neben der Premier League Darts auch alle anderen großen PDC-Events der Saison. Hinzu kommen internationaler Spitzenfußball aus der Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1, Europa League und Champions League, genau wie das Beste aus der NBA, NFL, MLB, NHL und vieles mehr.

Das gesamte DAZN-Angebot könnt ihr bereits für 9,99 Euro im Monat nutzen, wobei die ersten vier Wochen sogar kostenlos sind und ihr euer Abonnement jederzeit monatlich wieder kündigen könnt.

Außerdem könnt ihr den Premier-League-Spieltag auch im TV bei Sport1 verfolgen. Der Sender bietet zudem auch einen Livestream an.

Darts: Die Premier-League-Spiele des 7. Spieltags

Spieler 1 Spieler 2 Gerwyn Price Rob Cross James Wade Peter Wright Michael van Gerwen Daryl Gurney Michael Smith Mensur Suljovic Max Hopp Raymond van Barneveld

© getty

Premier League Darts in Berlin: Max Hopp gibt Debüt

Mit seinem ersten Auftritt bei der Premier League überhaupt wird Max Hopp heute eine ganz besondere Ehre zuteil. "Sehen Sie meine leichte Gänsehaut, die allein der Gedanke auslöst?", fasste der Maximiser daher seine Vorfreunde im exklusiven Interview mit SPOX und DAZN zusammen: "Gerade in Barneys Abschiedsjahr nochmal die Chance zu kriegen, auf so einer großen Bühne gegen ihn spielen zu dürfen, ist großartig."

In ein paar Jahren möchte der 22-Jährige auch selbst fester Bestandteil der Premier League sein. "Absolut, das ist mein Traum", erklärte Hopp, betonte aber zugleich, dass der Weg noch weit sei: "Im Moment stehe ich nach meiner relativ guten letzten Saison auf Rang 32. Ich muss also noch 22 Plätze klettern, um in die Top 10 zu kommen und ein echter Premier-League-Kandidat zu sein."

Die Tabelle der Premier League Darts vor dem 7. Spieltag