Darts-Premier-League in Berlin: Darum ist Max Hopp heute dabei

In Berlin findet heute der 7. Spieltag der diesjährigen Premier League of Darts statt. Zum ersten Mal ist Max Hopp mit dabei. Hier bei SPOX erfahrt ihr, warum der Deutsche seine erstes Match in der Premier League spielen darf.

Max Hopp ist zurzeit der beste deutsche Darts-Spieler und steht vor einer besonderen Premiere. Als erster deutscher Profi ist er in der Premier League mit dabei und kann sich mit den weltbesten Darts-Größen messen.

Darts Premier League: Darum ist Max Hopp dabei

Der 22-jährige Max Hopp profitiert vom Ausfall von Gary Anderson. Der Schotte musste die komplette Premier League aufgrund von Rückenproblemen absagen und so nominierte die Professional Darts Corporation (PDC) für jeden Spieltag einen anderen Spieler nach - in Berlin ist das der Maximiser. Bei dem Showdown in der Mercedes-Benz-Arena trifft er auf Darts-Legende Raymond van Barneveld, der sein letztes Jahr als Profi spielt.

Premier League: Wann kann ich Max Hopp sehen?

Den ersten Auftritt des deutschen Profis gib es heute ab 20.00 Uhr live auf DAZN zu sehen. Dann melden sich Elmar Paulke als Kommentator zusammen mit Martin Schnindler und Gabriel Clemens und führen euch durch den Premier-League-Abend.

Zudem könnt ihr den Spieltag auch auf Sport1 im Free-TV anschauen.

Max Hopp vor seinem großen Auftritt

Die überraschende Chance lässt Max Hopp vor Aufregung kaum noch Schlafen. Im Interview mit SPOX und DAZN sagte er: "Wenn ich dran denke, kriege ich sofort Gänsehaut. Das wird eine tolle Erfahrung." Alleine wird Max Hopp dabei sein Debüt sicher nicht bestreiten. Mit 12.000 Fans hat der junge Deutsche heute ein ganzes Stadion auf seiner Seite.

Die letzten 4 Spiele von Max Hopp:

Datum Event Gegner Ergebnis 17.03.2019 Players Championship 8 C.Reyes 5:6 (N) 17.03.2019 Players Championship 8 D. Labanauskas 6:5 (S) 16.03.2019 Players Championship 7 J.Lewis 3:6 (N) 16.03.2019 Players Championship 7 R.Owen 6:3 (S)

Premier League: Hopp gegen Barneveld

Er wirft zwar noch außer Konkurrenz, trotzdem hat Max Hopp heute Abend ab 20.00 Uhr eine Chance gegen den Holländer van Barneveld. Denn dieser konnte noch kein Match in der laufenden Saison gewinnen und steht damit auf dem letzten Platz der Premier League. Auch die direkten Duelle lassen Max hoffen. Nach vier Duellen steht eine ausgeglichene Bilanz von 2:2.

Die Matches heute in Berlin:

Spieler 1 Spieler 2 Gerwyn Price Rob Cross James Wade Peter Wright Michael van Gerwen Daryl Gurney Michael Smith Mensur Suljovic Max Hopp Raymond van Barneveld

Darts-Premier-League: Max Hopp will mehr

Auch wenn er mit dem ersten Auftritt am heutigen Donnerstag schon sehr glücklich ist, will der beste deutsche Profi in Zukunft öfter dabei sein, wenn Premier-League-Pfeile geworfen werden. Derzeit steht der Hoffnungsträger auf Platz 32 der Welt, doch das soll nicht so bleiben: "Ich will mich jetzt erst mal Stück für Stück weiter nach oben arbeiten, Top 25, dann Top 20, aber ja, in einigen Jahren geht der Traum Premier League dann hoffentlich so richtig in Erfüllung".

Die Premier League mit den besten Dart-Profis der Welt

Auch am 7. Spieltag sind alle Spitzen-Werfer wieder mit an Bord. Im Kampf um die Tabellenspitze duellieren sich derzeit der aktuelle Weltmeister Michael van Gerwen und der Ex-Champion Rob Cross. Nach den ersten sechs Spieltagen liegen beide genau gleichauf. Mitten in diesen Zweikampf kann heute auch Max Hopp geraten, wenn er heute in Berlin eine gute Leistung abruft.

Die aktuelle Tabelle vor dem heutigen Spieltag: