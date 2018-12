Darts WM, Tag 5: Nächste Sensation! Raymond van Barneveld fliegt im Auftaktmatch raus

Nach dem überraschenden Aus von Peter Wright hat sich am fünften Tag der Darts-WM der nächste große Name im Teilnehmerfeld verabschiedet bereits nach der zweiten Runde verabschiedet: Bei seiner vorletzten Weltmeisterschaft musste Raymond van Barneveld sich in einer umkämpften und unterdurchschnittlichen Partie gegen den Litauer Darius Labanauskas geschlagen und nun die Heimreise antreten.

Der fünfmalige Weltmeister kam zunächst überhaupt nicht in die Gänge und gab den ersten Satz mit 1:3 nach Legs ab. Auch im zweiten Satz machte Barney sein Scoring zu schaffen, nutzte jedoch die Gunst des eigenen Anwurfs und holte sich das 1:1.

In der Folge hatte der 51-Jährige immer wieder extreme Probleme auf die Doppel und verzeichnete am Ende der Partie eine Check-Out-Quote von knapp unter 24 Prozent (9/38), sowie einen schwachen 3-Darts-Average von unter 90 Punkten.

Labanauskas, der im Rahmen seiner Möglichkeiten ein gutes Match spielte nutzte bis zur 2:1-Führung nach Sätzen die Chancen, die ihm Barney immer wieder gab, wurde dann jedoch nervös und verlor den vierten Satz im Entscheidungs-Leg, obwohl "Barney" auch in diesem Leg nur dürftig scorte.

Im fünften Satz holte sich Labanauskas dann das wichtige Break beim Stand von 1:0 in Legs und veredelte seinen dritten Matchdart zum größten Erfolg seiner Karriere. Für Barney war es das erste Erstrunden-Aus seit 2012. Labanauskas trifft in der zweiten Runde nun auf Adrian Lewis oder Ted Evetts.

Van der Voort schlägt Ilagan und trifft auf Darren Webster

Vincent van der Voort hat derweil seine Auftakthürde gemeistert. Gegen Laurence Ilagan verbuchte er zwar sowohl den schlechteren 3-Darts-Average (94,06 zu 95,52) als auch die schlechtere Check-Out-Quote (41,67 zu 42,11 Prozent), war jedoch in den entscheidenden Momenten abgebrühter als Ilagan.

Das wurde besonders im vierten Satz deutlich: Ilagan führte bereits mit 2:0 nach Legs, doch van der Voort nutzte die Check-Out-Probleme des Phillipiners und verwandelte nach Re-Break und Leggewinn bei eigenem Anwurf gleich seinen ersten Matchdart.

Van der Voort trifft nun bereits am Dienstag in der Nachmittagssession auf Darren Webster.

Darts-WM 2019: Auch zweite Dame ausgeschieden

Probleme mit ihrem Spiel hatte auch Anastassija Dobromyslova. Die Russin kam lediglich auf durchschnittlich 77,32 Punkte pro Aufnahme. Damit hatte sie gegen Ryan Joyce keine Chance.

Damit ist auch die zweite und letzte Dame im Turnier ausgeschieden. Die Engländerin Lisa Ashton (48), die sich neben Dobromyslowa qualifiziert hatte, war am vergangenen Donnerstag ebenfalls in der ersten Runde gescheitert.

Petersen siegt im Entscheidungsleg gegen Jones

Den ganz großen Spannungsbogen lieferte zuvor Devon Petersen bei seinem 3:2-Sieg über Wayne Jones. Der Südafrikaner führte schon komfortabel mit 2:0 in den Sätzen, ehe er den Faden verlor.

Jones kam trotz eines überschaubaren 83er 3-Darts-Average wieder ran und die Partie ging in Satz 5 in das Entscheidungsleg. In diesem zeigten beide Spieler Nerven und verwarfen insgesamt 13 Match-Darts. Petersen beendete die Partie dann mit der Doppel 2.

Darts-WM: Ergebnisse des 5. Tags