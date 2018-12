Darts-WM 2019: Der Spielplan der Weltmeisterschaft

Am 13. Dezember startet die diesjährige Darts-Weltmeisterschaft mit den Partien der ersten Runde, ehe am 1. Dezember der neue König der Darts-Welt im Ally Pally in London gekürt wird. Hier seht ihr den ausführlichen Spielplan (alle Matches live auf DAZN).

Insgesamt 96 Spieler kämpfen dieses Jahr um den Titel des Weltmeisters, darunter vier Vertreter aus Deutschland und zwei Österreicher. Die 32 besten Spieler der PDC Order of Merit bekommen es mit 32 internationalen Qualifikanten sowie den 32 Besten der Pro Tour Order of Merit zu tun.

Der Spielplan der Darts-Weltmeisterschaft 2019

Donnerstag, 13. Dezember 2018, 20 Uhr

3 x 1. Runde + 1 x 2. Runde (Best of 5 Sets)

Jeffrey de Zwaan Nitin Kumar Martin Schindler Cody Harris Jan Dekker Lisa Ashton Rob Cross Zwaan / Kumar

Freitag, 14. Dezember 2018, 13.30 Uhr

3 x 1.Runde + 1 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Michael Barnard Jose De Sousa Alan Tabern Raymond Smith Paul Nicholson Kevin Burness Jamie Lewis Schindler / Harris

Freitag, 14. Dezember 2018, 20 Uhr

3 x 1.Runde + 1 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Danny Noppert Royden Lam Simon Stevenson Ted Evetts Chris Dobey Boris Koltsov Gary Anderson Nicholson / Burness

Samstag, 15. Dezember 2018, 13.30 Uhr

3 x 1.Runde + 1 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Richard North Robert Marijanovic Mickey Mansell Jim Long Josh Payne Jeff Smith Max Hopp Noppert / Lam

Samstag, 15. Dezember 2018, 20 Uhr

3 x 1.Runde + 1 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Toni Alcinas Craig Ross Ryan Searle Stephen Burton Keegan Brown Karel Sedlacek M. van Gerwen Tabern / Ray Smith

Sonntag, 16. Dezember 2018, 13.30 Uhr

3 x 1.Runde + 1 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Gabriel Clemens Aden Kirk William O'Connor Yordi Meeuwisse Brendan Dolan Yuanjun Liu Dave Chisnall Payne / J. Smith

Sonntag, 16. Dezember 2018, 20 Uhr

3 x 1.Runde + 1 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Luke Humphries Adam Hunt Matthew Edgar Darius Labanauskas Ross Smith Paul Lim Peter Wright Alcinas / Ross

Montag, 17. Dezember 2018, 20 Uhr

3 x 1.Runde + 1 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Vincent van der Voort Lourence Ilagan Wayne Jones Devon Petersen Ryan Joyce Anastassija Dobromyslova Raymond van Barneveld Edgar / Labanauskas

Dienstag, 18. Dezember 2018, 13.30 Uhr

3 x 1.Runde + 1 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Robert Thornton Daniel Larsson Ricky Evans Rowby-John Rodriguez Krzysztof Ratajski Seigo Asada Darren Webster Voort / Ilagan

Dienstag, 18. Dezember 2018, 20 Uhr

2 x 1.Runde + 2 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Steve Lennon James Bailey Ron Meulenkamp Diogo Portela Dimitri Van den Bergh Chuck Puleo Daryl Gurney Ross Smith / Lim

Mittwoch, 19. Dezember 2018, 13.30 Uhr

3 x 1.Runde + 1 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Nathan Aspinall Geert Nentjes Jeffrey de Graaf Noel Malicdem Joe Cullen Dolan / Liu Kim Huybrechts Thornton / Larsson

Mittwoch, 19. Dezember 2018, 20 Uhr

4 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

James Wilson Connor / Meuwisse Simon Whitlock Joyce / Dobromyslova Michael Smith Meulenkamp / Portela James Wade Ratajski / Asada

Donnerstag, 20. Dezember 2018, 13.30 Uhr

4 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Jermaine Wattimena Barnard / Sousa Alan Norris Lennon / Bailey Stephen Bunting Humphries / Hunt Steve Beaton Dobey / Koltsov

Donnerstag, 20. Dezember 2018, 20 Uhr

4 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Cristo Reyes Evans / Rodriguez Mervyn King Dekker / Ashton Adrian Lewis Stevenson / Evetts Mensur Suljovic Searle / Burton

Freitag, 21. Dezember 2018, 13.30 Uhr

4 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Benito van de Pas Mansell / Long John Henderson Clemens / Kirk Steve West North / Marijanovic Kyle Anderson Graaf / Malicdem

Freitag, 21. Dezember 2018, 20 Uhr

4 x 2.Runde (Best of 5 Sets)

Ian White Jones / Petersen Jelle Klaasen Brown / Sedlacek Gerwyn Price Aspinall / Nentjes Jonny Clayton Bergh / Puleo

Dienstag, 1. Januar 2019, 21 Uhr

Das Finale der diesjährigen Darts-WM findet am ersten Tag des neuen Jahres statt. Hier könnte es zu einem Duell zwischen Michael van Gerwen und dem amtierenden Weltmeister Rob Cross kommen.

Finale (Best of 13 sets)

Darts-WM 2019 mit Elmar Paulke live auf DAZN

Die komplette Weltmeisterschaft könnt ihr mit Elmar Paulke und ausgewählten Experten live auf DAZN sehen.

Der Streaming-Dienst zeigt auch alle anderen TV-Turniere der PDC live.

