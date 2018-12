Darts-WM heute live - 5. Tag mit Raymond van Barnefeld und Anastassija Dobromyslova: Übertragung im TV und Livestream

Am fünfte Tag der Darts-WM in London steigt Raymond van Barnefeld ins Turnier ein. Der Niederländer hatte erst vor kurzem bekannt bekanntgegeben, dass 2019 seine letzte Darts-Saison sein wird. Außerdem erwarten euch drei weitere Erstrunden-Duelle. Unter anderem tritt mit Anastassija Dobromyslova die zweite Frau im Turnier an.

SPOX gibt euch den Überblick aller Partien des heutigen fünften Wettkampftages. In der Abend-Session stehen insgesamt vier Begegnungen auf dem Programm.

Darts-WM: Wo und wann findet der 5. Tag statt?

Die Session startet am heutigen Montag um 20 Uhr im Ally Pally in London. Die Session besteht aus drei Erstrunden- und einem Zweitrunden-Match.

Darts-WM 2019, Tag 5 im Livestream und TV verfolgen

Alle Begegnungen der Darts-WM werden live auf DAZN übertragen und exklusiv von Elmar Paulke kommentiert. Weiterhin werden auch von Sport 1 und Sport 1+ zahlreiche Matches live gezeigt. Hier geht es zum Spielplan der kompletten WM.

Neben der Weltmeisterschaft überträgt DAZN alle Major-Turniere sowie weitere Darts-Events. Andere Sportarten kommen auch nicht zu kurz: Im Programm sind weiterhin ausgewählte Spiele der UEFA Champions League, alle Partien der Europa League sowie alle Begegnungen der Serie A, Primera Division und Ligue 1. Der Streamingdienst kostet monatlich 9,99 Euro, kann jedoch einen Monat kostenlos getestet werden.

Darts-WM heute live: Übersicht

Runde Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 1. Runde 20 Uhr Vincent van der Voort Lourence Ilagan 1. Runde Im Anschluss Wayne Jones Devon Petersen 1. Runde Im Anschluss Ryan Joyce Anastassija Dobromyslova 2. Runde Im Anschluss Raymond van Barneveld Edgar / Labanauskas

Darts-WM 2019 live: Termine, Zeitplan