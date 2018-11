Darts, Players Championship Finals: Tag 1 mit Hopp, Schindler und Suljovic heute live im TV und Livestream

Rund zwei Wochen vor Beginn der Darts-WM 2019 in London steht die Generalprobe mit den Players Championship Finals an. Mit Max Hopp, Martin Schindler und Gabriel Clemens sind gleich drei deutsche Starter vertreten. Hier erfahrt ihr, wo ihr den ersten Tag des Events live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die elfte Auflage des Turniers findet vom 23. bis 25. November 2018 statt. Bereits zum siebten Mal in Folge dient das beschauliche Minehead in England als Austragungsort. Das letztjährige Endspiel ging haushoch an Michael van Gerwen, der Johnny Clayton mit 11:2 vom Board verwies und damit seinen dritten Triumph in Serie feierte.

Players Championship Finals heute live im TV und Livestream

Das gesamte Turnier könnt ihr ausschließlich im Livestream auf DAZN verfolgen. Der Streaming-Dienst ist ab 13.45 Uhr, bzw. 20 Uhr zur Abendsession live auf Sendung, wobei ihr zwischen dem englischen Orginalkommentar und dem deutschen Kommentar auswählen könnt. Am Mikrofon sitzt wie gewohnt Darts-Experte Elmar Paulke.

DAZN zeigt neben den Players Darts Championship Finals auch alle anderen Major-Turniere der PDC sowie natürlich auch die anstehende Darts-WM. Daneben zeigt der Streaming-Dienst auch eine Menge weiterer Live-Events. Darunter das Beste der Premier League, Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League und die gesamte Europa League.

Das gesamte Angebot seht ihr für 9,99 Euro im Monat, wobei ihr jederzeit monatlich kündigen und den Dienst die ersten vier Wochen sogar kostenfrei testen könnt.

Spielplan der Players Championship Finals, Tag 1: Nachmittagssession

Die erste Runde des Turniers wird im K.o.-Modus Best of 11 Legs ausgetragen, wobei auf zwei Bühnen gleichzeitig gespielt wird. Die Nachmittagssession startet um 13.45 Uhr mit den Partien Jeffrey de Zwaan - Jelle Klaasen und Brandan Dolan - Michael Barnard und findet ihr Ende voraussichtlich gegen 18 Uhr.

Die Partien auf der Hauptbühne

Jeffrey de Zwaan - Jelle Klaasen

Max Hopp - Steve West

Keegan Brown - Benito van de Pas

Adrian Lewis - Adam Hunt

Simon Whitlock - Kyle Anderson

Daryl Gurney - Robert Thornton

James Wade - Ross Smith

Die Partien auf Bühne 2

Brandon Dolan - Michael Barnard

Josh Payne - Ryan Searle

Nathan Aspinall - Martin Schindler

Gabriel Clemens - Andrew Gilding

Ryan Joyce - Steve Lennon

Mervyn King - Simon Stevenson

Stephen Bunting - Richard North

Mickey Mansell - Madars Razma

Dave Chisnall - Jamie Lewis

© getty

Spielplan der Players Championship Finals, Tag 1: Abendsession

Die Abendsession des ersten Tags beginnt um 20 Uhr mit den Partien Ian White - Scott Taylor und Jermaine Wattimena - Stephen Burton. Das Ende ist für circa 24 Uhr angesetzt.

Die Partien auf der Hauptbühne

Ian White - Scott Taylor

Gary Anderson - Alan Tabern

Rob Cross - Cristo Reyes

Krzysztof Ratajski - Gerwyn Price

Peter Wright - Toni Alcinas

Michael van Gerwen - Matthew Edgar

Michael Smith - Vincent van der Voort

Die Partien auf Bühne 2

Jermaine Wattimena - Stephen Burton

John Henderson - Joe Cullen

Jonny Clayton - Mark Webster

Ricky Evans - Jan Dekker

James Wilson - Dimitri Van den Bergh

Danny Noppert - Rowby-John Rodriguez

Chris Dobey - Ron Meulenkamp

Darren Webster - Jeffrey de Graaf

Steve Beaton - Kim Huybrechts

Die bisherigen Sieger der Players Championship Finals