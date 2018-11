Grand Slam of Darts - Viertelfinale: Die Samstagsspiele mit Unterbuchner & van Gerwen heute live im Livestream, TV und Liveticker

Am Samstag Abend stehen die zwei letzten Viertelfinalpartien beim Grand Slam of Darts auf dem Programm. Michael Unterbuchner trifft auf seinen Gruppengegner Gary Anderson, der ihm keine Chance ließ.

Was ihr zur Übertragung der Spiele im TV und Livestream wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Grand Slam of Darts heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele live und in voller Länge. Mit Elmar Paulke ist die Stimme des Darts bei jeder Partie dabei.

Neben Darts hat DAZN noch viele weitere Highlights im Angebot. Dazu gehört unter anderem internationaler Fußball, US-Sport und Boxen. Der Streamingdienst kostet im Monat 9,99 Euro und ist monatlich jederzeit kündbar. Hier geht es zum kostenfreien Probemonat.

Zusätzlich überträgt Sport1 das Major-Turnier im Free-TV. Dort beginnt die Übertragung ab 20 Uhr sowohl im Livestream als auch im TV.

Grand Slam of Darts: Die Samstagsspiele

Im Viertelfinale wird Best of 31 Legs gespielt. Man braucht also 16 gewonnene Legs, um ins Halbfinale einzuziehen.

Michael Unterbuchner - Gary Anderson (ab 20:00 Uhr)

- Gary Anderson (ab 20:00 Uhr) Jonny Clayton - Michael van Gerwen (geplant auf 21.:45 Uhr)

Grand Slam of Darts: Die bisherigen Gewinner