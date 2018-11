Grand Slam of Darts: Hopp, Schindler, Unterbuchner und Suljovic heute live im Livestream und TV

Am heutigen Sonntag findet ab 14 Uhr der 2. Spieltag beim Grand Slam of Darts statt. Wer gegen wen spielt und wo ihr das Event verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.







Teilnehmer des Grand Slam of Darts sind neben Titelverteidiger Michael van Gerwen die Deutschen Max Hopp, Martin Schindler, Michael Unterbuchner und der Österreicher Mensur Suljovic. Organisiert wird das Turnier von den beiden Darts-Verbänden PDC und BDO.

Grand Slam of Darts heute live im Livestream und TV

Der Grand Slam of Darts wird von DAZN und Sport 1 übertragen. Der Streamingdienst DAZN zeigt das komplette Major-Turnier live, während Sport 1 nicht alle Matches zeigt.

Neben Darts hat DAZN noch viele weitere Sporthighlights im Angebot. Dazu gehört unter anderem internationaler Fußball, Football, Basketball, Baseball und Boxen. Der Streamingdienst kotet 9,99 Euro im Monat und ist monatlich jederzeit kündbar. Hier geht es zum kostenfreien Probemonat.

Grand Slam of Darts: Hopp, Schindler, Unterbuchner und Suljovic

Am ersten Spieltag eröffnete Max Hopp das Event gegen Josh Payne und war mit 5:3 erfolgreich. Ebenfalls am Nachmittag spielten Mensur Suljovic und Martin Schindler. Suljovic besiegte Scott Mitchell klar 5:2, Schindler hingegen verlor mit 3:5 gegen Stephen Bunting. Am Abend ließ Gary Anderson, Favorit von Gruppe D, Michael Unterbuchner keine Chance. Das Match endete 5:2.

2. Spieltag Grand Slam of Darts - Welche Spiele sind heute?

Wie das Major-Turnier aufgebaut ist und nach welchem Modus gespielt wird, erfahrt ihr hier.

Die Gruppenspiele ab 14 Uhr:

Ryan Searle - Mark McGeeney

Josh Payne - Jim Williams

Martin Schindler - Scott Mitchell (gegen 15.00 Uhr)

- Scott Mitchell (gegen 15.00 Uhr) Simon Whitlock - Andrew Gilding

Mensur Suljovic - Stephen Bunting (gegen 16.00 Uhr)

- Stephen Bunting (gegen 16.00 Uhr) Rob Cross - Dimitri van den Bergh

Gerwyn Price - Glen Durrant

Peter Wright - Max Hopp (gegen 17.30 Uhr)

Ab 20 Uhr starten folgende Duelle:

Steve Hine - Michael Unterbuchner (gegen 20.00 Uhr)

(gegen 20.00 Uhr) Joe Murnan - Gary Robson

Mark Webster - Wesley Harms

Raymond van Barneveld - Adam Smith-Neale

James Wade - Keegan Brown

Michael Smith - Krzysztof Ratajski

Michael van Gerwen - Jonny Clayton

Gary Anderson - Ian White

Grand Slam of Darts: Die letzten Turnier-Sieger