Grand Slam of Darts, Viertelfinale: Die Freitagsspiele mit Suljovic & Whitlock heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem die Achtelfinalpartien beim Grand Slam of Darts absolviert sind, stehen am Freitag die ersten zwei Viertelfinals auf dem Programm.

Was ihr zu den Spielen und zur Übertragung im TV und Livestream wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Grand Slam of Darts heute live im TV und Livestream

Die Spiele kannst du live auf DAZN sehen. Der Streamingdienst überträgt alle Sessions des Grand Slam of Darts live. Kommentator aller Matches ist Elmar Paulke.

Zusätzlich überträgt Sport 1 das Major-Turnier im Free-TV. Dort beginnt die Übertragung ab 20 Uhr sowohl im TV als auch im Livestream.

Grand Slam of Darts: Die Freitagsspiele

Im Achtelfinale wurde noch nach dem Modus Best of 19 Legs gespielt. Bis zum Finale spielen die Profis nun im Modus Best of 31 Legs. Diese Partien stehen heute an:

Dimitri van den Bergh - Mensur Suljovic (ab 20.10 Uhr)

Simon Whitlock - Gerwyn Price (gegen 21.45 Uhr geplant)

