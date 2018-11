Darts: Max Hopp rückt bei World Series of Darts Finals nach

Unverhofftes Glück für Max Hopp: Deutschlands größte Darts-Hoffnung startet nun doch bei den am Freitagabend beginnenden World Series of Darts Finals in Wien (ab 20 Uhr LIVE auf DAZN).



Der 22-Jährige, der zuletzt bei den European Darts Championships in Dortmund sensationell das Halbfinale erreicht hatte, rückt für den Kanadier Dawson Murchell nach, der aufgrund einer Erkrankung kurzfristig passen musste.

Zum Auftakt wartet mit Dave Chisnall direkt eine knifflige Aufgabe. Sollte Hopp gegen Chizzy triumphieren, bekäme er es am Samstag in Runde zwei mit dem zweifachen Weltmeister Gary Anderson zu tun.

Hopp war aufgrund seiner Punktzahl in der World Series of Darts Order of Merit ursprünglich nicht qualifiziert, darf nun aber als Bestplatzierter der Nachrück-Kandidaten doch spielen.