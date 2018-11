World Series of Darts Finals 2018 in Schwechat: Mensur Suljovic im Livestream sehen

Seit 2013 richtet die PDC Events im Rahmen der World Series of Darts aus. Nach drei Jahren in der "Braehead Arena" in Glasgow finden die Finals nun erstmals im "Multiversum" in Wien/Schwechat statt. Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic muss am Samstag, den 03. November gegen den Sieger aus Ross Smith vs. James Wade ran. Hier erfährst du, wo und wann du die Partie im Livestream sehen kannst.

Vom 2. bis zum 4. November gehen die World Series of Darts Finals 2018 in Schwechat über die Bühne. Als Titelverteidiger geht der niederländische Superstar Michael van Gerwen ins Rennen, MvG gewann gleich die letzten drei Jahre. Er muss am Samstag gegen den Sieger aus Maik Langendorf/Damon Heta ran. Mensur Suljovic kracht am zweiten Tag, sprich am Samstag, 03.11., in die Finals.

Pro World Series Event werden für das Erreichen bestimmter Runden Punkte vergeben, die in die World Series Rangliste einfließen (z.B. Sieg = 12 Punkte). Die besten acht Spieler nach den sieben Weltturnieren sind für das Finalturnier in Wien gesetzt und greifen erst in der 2. Runde ein. Hinzu kommen die höchstplatzierten vier Spieler der PDC Order of Merit, die noch nicht qualifiziert sind, weiterhin lädt die PDC in diesem Jahr acht Spieler ein, die bei der World Series auf sich aufmerksam gemacht haben. Die restlichen vier Startplätze werden beim World Series of Darts Qualifier vergeben.

© getty

World Series of Darts Finals 2018: Wo kann ich Mensur Suljovic live sehen?

DAZN überträgt den Livestream ab Tag 1 täglich LIVE ab 20:00, das Match zwischen The Gentle Mensur Suljovic und dem Sieger aus Ross Smith/James Wade ist für Samstag, 20:00 angesetzt. Hol dir hier deinen Gratismonat auf DAZN und genieß die volle Ladung Darts-Power.

Die Auslosung: Diese Duelle sind bei den World Series of Darts Finals zu sehen

Spieler 1 Spieler 2 Peter Wright (1) Gerwyn Price/Royden Lam Simon Whitlock (8) Steve Beaton/Daryl Gurney Michael Smith (5) Ian White/Kyle Anderson Gary Anderson (4) Dave Chsinall/Dawson Murschell Rob Cross (2) Jamie Lewis/Dimitri van den Bergh Mensur Suljovic (7) Ross Smith/James Wade Raymond van Barneveld (6) Raymond Smith/Keegan Brown Michael van Gerwen (3) Maik Langendorf/Damon Heta

World Series of Darts Finals: Preisgeld

Das Finalturnier der World Series ist mit 250.000 Pfund dotiert. Der Sieger streift dabei eine Summe von 50.000 Pfund ein.

Runde Preisgeld Sieger 50.000 Pfund Finalist 25.000 Pfund Halbfinale 16.500 Pfund Viertelfinale 12.500 Pfund Achtelfinale 7.500 Pfund 1. Runde 4.000 Pfund

World Series of Darts: Wer nimmt am Turnier teil?

Suljovic hat sich mit seinen Erfolgen auf der World Series für sein Heimturnier qualifiziert. Mit Maik Langendorf schaffte auch ein deutscher Spieler über ein Qualifikationsturnier den Weg nach Schwechat. Max Hopp ist nicht dabei. Folgende Spieler sind für das Turnier in Schwechat qualifiziert: