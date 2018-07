Darts: World Matchplay im Livestream auf DAZN - Informationen, Spielplan, Teilnehmer

Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Tag 3 Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Tag 4 Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Tag 4 Swedish Open Men Single ATP Bastad: Viertelfinale Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Viertelfinale Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Viertelfinale Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Viertelfinale Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: New York Glory Kickboxing Glory 55: New York Swedish Open Men Single ATP Bastad: Halbfinale Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Halbfinale Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Halbfinale World Matchplay World Matchplay: Tag 1 Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Halbfinale Swedish Open Men Single ATP Bastad: Finale World Matchplay World Matchplay: Tag 2 -

Session 1 Bucharest Open Women Single WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single ATP Umag: Finale World Matchplay World Matchplay: Tag 2 -

Session 2 Hall of Fame Tennis Championships Men Single ATP Newport: Finale World Matchplay World Matchplay: Tag 3 World Matchplay World Matchplay: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: 3. Tag World Matchplay World Matchplay: Tag 5 Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Tag 4 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: 4. Tag World Matchplay World Matchplay: Tag 6 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Viertelfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Viertelfinale BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Viertelfinale World Matchplay World Matchplay: Tag 7 Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Halbfinale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Halbfinale World Matchplay World Matchplay: Tag 8 BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Halbfinale Jiangxi Open Women Single WTA Nanchang: Finale Moscow Ladies Open Women Single WTA Moskau: Finale World Matchplay World Matchplay: Tag 9 IndyCar Series Honda Indy 200 BB&T Atlanta Open Men Single ATP Atlanta: Finale Bank of the West Classic Women Single WTA San Jose: Tag 2 Citi Open Women Single WTA Washington: Tag 2

Im englischen Blackpool findet vom 21. bis 29. Juli das World Matchplay 2018 statt. Zum ersten Mal ist auch der deutsche Max Hopp dabei. SPOX gibt euch alle Informationen zum Dartturnier.

Der Gewinner des vergangenen World Matchplay hat inzwischen seine Karriere beendet. Phil "The Power" Taylor gewann 2017 im Finale gegen Peter Wright mit 18:8.

Wo und wann findet das World Matchplay Dartturnier statt?

Los geht es am Samstag, den 21. Juli 2018, im englischen Blackpool. Dann spielen 32 Teilnehmer um ein Preisgeld in Höhe von knapp 130.000 Euro. Das Finale steigt am Sonntag, den 29. Juli.

Wer überträgt das World Matchplay?

Das komplette Turnier ist beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

DAZN bietet einen kostenlosen Probemonat an, danach kostet die Mitgliedschaft 9,99 Euro. Das Abonnement ist jederzeit kündbar. Neben Darts bietet DAZN die europäischen Topligen im Fußball, Handball und Basketball sowie die amerikanischen Profiligen NBA, NFL, MLB und NHL.

Max Hopp: Die deutsche Hoffnung bei den World Matchplay

Mit Max Hopp ist auch das erste Mal ein deutscher Darts-Profi dabei. Durch seine Erfolge in der European Tour der PDC und dem Sieg in Saarbrücken stieg der 21-Jährige in der Rangliste weiter nach oben und landete dabei unter den besten 16 der ProTour Order of Merit. Im ersten Spiel tritt Hopp auf die aktuelle Nummer elf der Welt, den Engländer Ian White.

Der Modus des World Matchplay

Beim World Matchplay treten die besten 16 Spieler des "PDC Order of Merit", sowie die ersten 16 der "ProTour of Merit", gegeneinander an. Es werden ausschließlich Legs gespielt. Bei Gleichstand wird so lange gespielt, bis einer der beiden Spieler mit zwei Legs Vorsprung gewonnen hat.

1. Runde: Best of 19 Legs

Achtelfinale: Best of 21 Legs

Viertelfinale: Best of 31 Legs

Halbfinale: Best of 33 Legs

Finale: Best of 35 Legs

Der Spielplan des World Matchplay in der Übersicht

1. Runde - Best of 19 Legs

Samstag, 21. Juli 2018 (20 Uhr)

Adrian Lewis - James Wilson

Dave Chisnall - Keegan Brown

Michael van Gerwen - Jeffrey de Zwaan

Michael Smith - Jonny Clayton

22. Juli 2018 (14.30 Uhr)

Darren Webster - Stevie Lennon

Ian White - Max Hopp

Gerwyn Price - Joe Cullen

Darryl Gurney - Steve West

22. Juli 2018 (20.30 Uhr)

Mensur Suljovic - Steve Beaton

Gary Anderson - Stephen Bunting

Rob Cross - Mervyn King

Raymond van Barneveld - Kyle Anderson

23. Juli 2018 (20 Uhr)

Kim Huybrechts - John Henderson

Simon Whitlock - Richard North

James Wade - Jermaine Wattimena

Peter Wright - Jelle Klassen

Die Termine des World Matchplay in der Übersicht