Premier League Darts heute live sehen: Kann Cross sich von Anderson absetzen?

In der Premier League Darts steht uns heute Abend der 11. Spieltag an und so langsam beginnt der Kampf ums Halbfinale. SPOX zeigt Euch, wo Ihr die Partien live verfolgen könnt und gibt alle Infos rund um den Abend in Rotterdam.

Diese Woche ist ein wahres Fest für alle Darts-Freunde. In der Ahoy Arena in Rotterdam steht ein Darts-Doppelpack an: Heute Abend und morgen Abend duellieren sich die besten Spieler der Welt im Kampf um den Einzug in das Halbfinale am 17. Mai (live auf DAZN).

Premier League Darts heute Abend live sehen

Um 20.10 Uhr startet die DAZN-Übertragung der ersten Session des Premier-League-Doppelevents in Rotterdam. Wie gewohnt kommentiert Elmar Paulke.

Die Partien des 10. Spieltags der Premier League Darts

Michael Smith - Gary Anderson (20.10 Uhr)

Rob Cross - Daryl Gurney (20.50 Uhr)

Raymond van Barneveld - Simon Whitlock (21.30 Uhr)

Peter Wright - Michael van Gerwen (22.10 Uhr)

Rob Cross - Gary Anderson (22.50 Uhr)

Darts Premier League live auf DAZN

Natürlich überträgt DAZN auch die morgige Session aus Rotterdam sowie alle weiteren Spieltage der Premier League und alle weiteren Major-Events der PDC.

DAZN kostet 9,99 Euro monatlich, wobei der erste Monat sogar ein kostenloser Probemonat ist. Neben Darts enthält das Programm des Streaming-Diensts viele weitere Live-Sportarten wie NFL, NBA, MLB und NHL. Zudem seht Ihr alle Spiele der europäischen Topligen Serie A, Premier League, Primera Divison und Ligue A live und exklusiv.

Die Stimmen vor dem Premier-League-Darts-Spieltag

Rob Cross: "Die Arena sieht riesig aus und es wird sicher ein besonderer Abend. Ich weiß noch letztes Jahr, als ich das Event im TV gesehen habe und die ganzen Fans in Orange Barney und Michael angefeuert haben."

"Die Arena sieht riesig aus und es wird sicher ein besonderer Abend. Ich weiß noch letztes Jahr, als ich das Event im TV gesehen habe und die ganzen Fans in Orange Barney und Michael angefeuert haben." Gary Anderson: "Es war gewaltig letztes Jahr in Rotterdam und ich kann es kaum erwarten, wieder zurück in Holland zu sein. Ich habe drei Spiele diese Woche, was hart wird, aber ich nehme einfach jeder Partie wie sie kommt."

"Es war gewaltig letztes Jahr in Rotterdam und ich kann es kaum erwarten, wieder zurück in Holland zu sein. Ich habe drei Spiele diese Woche, was hart wird, aber ich nehme einfach jeder Partie wie sie kommt." Michael van Gerwen: "Ich bin gut in Form und genieße die Premier League bisher. Aber als nächstes muss ich mich auf die Partie gegen Peter Wright fokussieren. Ich will vor meinen eigenen Fans besonders gut spielen.

"Ich bin gut in Form und genieße die Premier League bisher. Aber als nächstes muss ich mich auf die Partie gegen Peter Wright fokussieren. Ich will vor meinen eigenen Fans besonders gut spielen. Raymond van Barneveld: Ich konnte es nicht glauben, dass wir noch mal einen Double-Header in Rotterdam haben - es ist fantastisch. Das erste Jahr hatte ich hier Tränen in den Augen und letztes Jahr war es auch unglaublich, weshalb ich hoffe, dass es dieses Jahr genauso gut wird.

