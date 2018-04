Darts - Phil Taylor feiert Max Hopp nach Sieg bei German Open: "Gut gemacht, Kumpel"

KHL Kasan -

Phil Taylor hat dem deutschen Darts-Profi Max Hopp zu dessen erstem Turniersieg auf der PDC-Tour gratuliert. Nach dem sensationellen Triumph bei den German Open in Saarbrücken schrieb der 57-Jährige auf Twitter: "Ich bin überglücklich für Max Hopp. Gut gemacht, Kumpel."

Vor 3.000 Zuschauern hatte Hopp zuvor den favorisierten Engländer Michael Smith mit 8:7 im Finale geschlagen, nachdem er bereits mit 3:6 zurücklag. Das spektakuläre 121er-Finish im letzten Leg brachte die Halle schließlich zum Kochen.

"Mir fehlen die Worte", sagte Hopp, der als erster Deutscher überhaupt ein PDC-Turnier gewonnen hat: "Keiner kann sich vorstellen, was mir dieser Erfolg bedeutet."

Auch in den vorigen Runden hatte Hopp überzeugt, als er unter anderem Titelverteidiger Peter Wright und Weltmeister Rob Cross aus dem Turnier kegelte. Gerade nach dem enttäuschenden Jahr 2017, in dem sich Hopp nicht einmal für die WM qualifizierte, dürfte er nun wieder optimistischer in die Zukunft blicken.