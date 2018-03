Premier League Darts: Mensur Suljovic unterliegt Gary Anderson

Für Mensur Suljovic geht das große Zittern in der Premier League Darts weiter. In Woche neun geht der Wiener gegen Gary Anderson erneut ohne Punkte nachhause.

In der Odyssey Arena von Belfast kommt The Gentle wie so oft schlecht in die Partie, startet mit einem Break gegen sich und lässt Anderson davonziehen. Der Flying Scotsman zeigt sich gut aufgelegt und mit einer starken Checkoutquote.

Suljovic kann den zweimaligen Weltmeister und Premier-League-Sieger mit seinen Scores nie wirklich in Bedrängnis bringen, auch wenn er letztlich mit einem 98er Average in dieser Kategorie zwei Punkte vor Anderson liegt. Suljovic muss sich 5:7 geschlagen geben.

Damit hält der Wiener weiterhin bei vier Punkten und Rang acht. Allerdings sind die in der Tabelle hinter ihm liegenden Peter Wright (ebenfalls 4 Punkte) und Gerwyn Price (2 Punkte) am Donnerstagabend noch im Einsatz (LIVE auf DAZN). Nach dem Spieltag in Belfast bleibt nur noch eine Runde, ehe abgerechnet wird und sich der neunt- und zehntplatzierte Spieler aus der Premier League verabschieden müssen.

Für Suljovic spricht immerhin seine starkes Leg-Verhältnis. Hier hat er ein deutliches Plus gegenüber Wright und Pryce.

