Darts-WM, Viertelfinale: Cross gewinnt Thriller - Lewis wie im Rausch

William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 -

Session 2 (Originalkommentar) William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 -

Session 2 Spengler Cup Davos -

HPK Premiership Bath -

Wasps NBA Rockets @ Wizards Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 3 Pro14 Glasgow -

Edinburgh Liga ACB Bilbao -

Malaga William Hill World Championship World Darts Championship: Halbfinale William Hill World Championship World Darts Championship: Halbfinale (Originalkommentar) NBA Cavaliers @ Jazz BSL Besiktas -

Fenerbahce Liga ACB Real Madrid -

Estudiantes Premiership Exeter -

Leicester NHL Maple Leafs @ Golden Knights NBA Bulls @ Wizards Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 2 Pro14 Leinster -

Connacht NHL Rangers @ Sabres William Hill World Championship World Darts Championship: Finale (Originalkommentar) William Hill World Championship World Darts Championship: Finale NBA Bucks @ Raptors Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 3 ASB Classic Women Single WTA Auckland: Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 4 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Tag 4 Liga ACB Saski-Baskonia -

Real Madrid ASB Classic Women Single WTA Auckland: Viertelfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Viertelfinale NBA Cavaliers @ Celtics Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Viertelfinale NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets ASB Classic Women Single WTA Auckland: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 1 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 2 Premiership Worcester -

Bath NBA Timberwolves @ Celtics ASB Classic Women Single WTA Auckland: Finale Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Finale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Finale NHL Blues @ Flyers Pro14 Munster -

Connacht NBA Warriors @ Clippers Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 1 Premiership Wasps -

Saracens Liga ACB Saski-Baskonia -

Valencia NHL Devils @ Islanders NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers

Rob Cross und Jamie Lewis haben das Halbfinale der Darts-WM in London (alle Sessions live auf DAZN) erreicht. Der Engländer Cross setzte sich mit 5:4 gegen Dimitri van den Bergh durch. Zuvor hatte der Waliser Lewis seinen Gegner Darren Webster regelrecht aus dem Ally Pally geballert. Am Abend kommt es zu den Knallern Michael van Gerwen vs. Raymond van Barneveld (ab 20 Uhr im LIVETICKER) und Gary Anderson vs. Phil Taylor (ab 21.30 Uhr im LIVETICKER).

Lewis zeigte auch im Viertelfinale keine Nerven und spielte einen starken Drei-Darts-Average von 101.26, 14 Mal warf er 180 Punkte. Das Niveau konnte Webster zu keinem Zeitpunkt mitgehen. Der Demolition Man kam nur auf vier Maxima und war an diesem Nachmittag nur Statist.

Lewis bleibt damit weiterhin die Überraschung dieser Weltmeisterschaft und darf sich im Halbfinale entweder mit Taylor oder Anderson messen.

Im Anschluss an den Durchmarsch von Lewis wurde das Duell zwischen Cross und van den Bergh zu einem wahren Thriller. Cross führte zwischenzeitlich mit 4:1, doch der Dreammaker kam zurück und schaffte den Ausgleich. Letztlich gab die etwas bessere Checkout-Quote des Engländers den Ausschlag zum Sieg.

Cross bekommt es in der Runde der letzten Vier entweder mit Van Gerwen oder mit Van Barneveld zu tun.

Viertelfinale (Best-of-Nine) - Die Partien im Überblick:

Jamie Lewis (WAL) - Darren Webster (ENG/23) 5:0

Average: 101.26 - 91.85

Doppelquote: 41.67 - 33,33

Rob Cross (ENG/20) - Dimitri van den Bergh (BEL) 5:4

Average: 97.13 - 98.6

Doppelquote: 38.00 - 34.69

Das haben die Darts-Profis ursprünglich gelernt © getty 1/17 Es ist soweit: Endlich wieder Darts-WM! Damit Ihr mit unnützem Wissen prahlen könnt, hat SPOX ein Quiz für Euch erstellt. Was haben die Darts-Profis ursprünglich gelernt? © getty 2/17 Den Anfang macht der mit Abstand beste deutschsprachige Spieler: Mensur Suljovic. Was könnte der sympathische Österreicher denn gemacht haben, bevor er auf Turnieren reihenweise Preisgeld eingestrichen hat? © getty 3/17 Suljovic kommt aus der Gastronomie und hat mehrere Darts-Kneipen geführt. Mittlerweile hat er nicht mehr so viel Zeit und hat zum Beispiel "The Gentle" an den Nachwuchs-Dartsspieler Rowby-John Rodriguez verkauft © getty 4/17 Am Anfang noch ein lösbarer Beruf: James Wades Leidenschaft für Autos aller Art ist hinlänglich bekannt. Also war The Machine vor seiner Darts-Karriere... © getty 5/17 ... (grantiger) KFZ-Mechaniker! © getty 6/17 Raymond van Barneveld ist mit fünf Weltmeister-Titeln Hollands erfolgreichster Darts-Spieler - noch. Was war Barney in seinem Leben vor den kleinen Pfeilen: Polizist, Postbote oder Bäcker? © getty 7/17 Het antwoord is b! Das ist niederländisch und heißt: Die Antwort ist b! Barney warf tatsächlich Briefe ein (aus 2,37 Metern Entfernung, natürlich...) © getty 8/17 Auch der Maximiser (damals: Minimiser) hatte vor seiner Darts-Karriere eigentlich andere Pläne. Wie die wohl aussahen? © getty 9/17 Um es mit Max Hopp selbst zu sagen (Quelle: Welt.de): "Ich wollte erst meine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann machen. Dann ging mein Betrieb in Insolvenz. Also nahm ich zwei Sponsorenverträge an und wurde Profi." Easy going... © getty 10/17 Adrian Lewis' erster Job mit 16 Jahren war auf dem Bau. Danach war er - glaubt es oder nicht - Lehrer. Aber für was: Fahrlehrer, Schwimmlehrer, Mathelehrer? © getty 11/17 Jackpot und Brustschwimmen? Nö. Jackpot und der Satz des Pythagoras? Nä! Jackpot im Auto beim Fahrstunden geben? Oh ja! © getty 12/17 Phil Taylor brach mit 16 die Schule ab, um in der Metallindustrie verschiedensten Jobs nachzugehen. Welches der folgenden Dinge stellte The Power eine Zeit lang her: Nachtkästchen aus Tropenholz, Klorollen-Halter aus Keramik oder Traumfänger aus Buntglas? © getty 13/17 Ganz ohne Scheiß: Es waren die Klorollen-Halter © getty 14/17 Welches im Auto verbaute Utensil könnte denn Robert Thornton hergestellt haben? © getty 15/17 In einem Interview mit "Darts 1" erzählte The Thorn, einst für die Herstellung von Sonnenblenden verantwortlich gewesen zu sein... © getty 16/17 Bevor die Karriere von Michael van Gerwen wie eine Rakete durchstartete, hättet ihr euch Mighty Mike als Handwerker ins Haus kommen lassen können. Aber: Was hätte er für euch gemacht? © getty 17/17 Fliesen gelegt! UND EUCH DANACH WAHRSCHEINLICH ANGESCHRIEN!

Michael van Gerwen (NED/1) - Raymond van Barneveld (NED/9)

Average:

Doppelquote:

Phil Taylor (ENG/6) - Gary Anderson (SCO/3)

Average:

Doppelquote: