MvG gewinnt vor Rekordkulisse

Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 1 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 2 Basketball Champions League Zielona Gora -

Bonn Basketball Champions League Teneriffa -

Ludwigsburg NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Strasbourg Basketball Champions League Sassari -

EWE Baskets NBA Timberwolves @ Spurs BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale European Challenge Cup Gloucester -

Agen NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale German Darts Masters German Darts Masters -

Tag 1 European Rugby Champions Cup Scarlets -

Bath NBA Cavaliers @ Bucks If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 1 Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 2 European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys European Challenge Cup Stade Francais -

London Irish NBA Warriors @ Grizzlies WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 BSL Fenerbahce -

Gaziantep If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale ACB Real Madrid -

Malaga NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 NBA Warriors @ Mavericks WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 Basketball Champions League Riesen Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Petrol Olimpija -

Medi Bayreuth Basketball Champions League EWE Baskets -

Karsiyaka NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 1 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 2 European Championship European Darts Championship: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks NHL Stars @ Oilers European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter NBA Thunder @ Timberwolves European Championship European Darts Championship: Tag 3 NBA Cavaliers @ Pelicans

Michael van Gerwen hat die European Darts Trophy in der Lokhalle in Göttingen gewonnen. Dabei wurde in der letzten Session des Turniers mit 3.524 Fans ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt.

Mighty Mike setzte sich im Finale mit 6:4 gegen Rob Cross durch. Auf seinem Weg ins Finale besiegte van Gerwen Zoran Lerchbacher (6:3), Stephen Bunting (6:1), Joe Cullen (6:0) und Simon Whitlock (6:1). Für den Weltranglistenersten war es bereits der 15. Turniersieg im Jahr 2017.

Bester deutscher Teilnehmer war Martin Schindler, der in der zweiten Runde Peter Wright unterlag (4:6).

Bei der Abendsession am Sonntag waren 3.524 Fans in der Halle, die damit für einen neuen Zuschauerrekord bei einem Darts-Turnier in Deutschland (zuvor: Riesa, 2016) sorgten.

Über das Wochenende verteilt waren insgesamt über 15.000 Fans beim letzten von zwölf Turnieren der PDC European Tour vor Ort.