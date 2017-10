Sensation! Suljovic eliminiert Wright

World Grand Prix Live Unibet World Grand Prix -

Darts-Profi Mensur Suljovic steht im Halbfinale des World Grand Prix in Dublin (täglich live auf DAZN). Der Wiener setzt sich im Halbfinale gegen Top-Favorit und Weltranglisten-Dritten Peter Wright durch.

"The Gentle" begann zwar stark, hatte gegen den großen Mitfavoriten dann aber Probleme den Sack zuzumachen und musste Satz eins noch abgegeben. Trotz des Rückschlags steckte die Nummer sechs der Weltrangliste nicht auf und kam immer besser in die Partie und feierte schließlich einen doch klaren 3:1 Erfolg gegen den Schotten.

In der Vorschlussrunde trifft der Wiener nun auf den Australier Simon Whitlock, der in seinem Viertelfinale Benito van de Pas keine Chance ließ und mit 3:0 gewinnen konnte. Suljovic bestreitet das Duell am Freitagabend (zweites Spiel nach 20 Uhr) live auf DAZN.