World Matchplay: Spielplan steht fest

Erlebe

deinen Sport

live US Darts Masters Do 21:00 US Masters: Tag 1 National Rugby League Fr 10:00 Warriors -

Panthers National Rugby League Fr 11:50 Raiders -

Dragons US Darts Masters Fr 21:00 US Masters: Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Knights -

Broncos World Series of Boxing Sa 11:25 Kasachstan -

Kuba National Rugby League Sa 11:30 Titans -

Sharks US Darts Masters Sa 21:00 US Masters: Tag 3 National Rugby League Do 11:50 Broncos -

Bulldogs Bucharest Open Women Single Do 13:00 WTA Bukarest: Tag 4 National Rugby League Fr 10:00 Roosters -

Knights National Rugby League Fr 11:50 Sharks -

Rabbitohs Bucharest Open Women Single Fr 13:00 WTA Bukarest: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Fr 15:00 WTA Gstaad: Viertelfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Fr 17:30 ATP Umag: Viertelfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Fr 19:00 ATP Newport: Viertelfinals Ladies Championship Gstaad Women Single Sa 11:00 WTA Gstaad: Halbfinals Bucharest Open Women Single Sa 14:00 WTA Bukarest: Halbfinals Vegeta Croatia Open Umag Men Single Sa 17:30 ATP Umag: Halbfinals Hall of Fame Tennis Championships Men Single Sa 18:00 ATP Newport: Halbfinals National Rugby League So 06:00 Dragons -

Sea Eagles National Rugby League So 08:00 Tigers -

Eels Ladies Championship Gstaad Women Single So 11:30 WTA Gstaad: Finale Bucharest Open Women Single So 16:00 WTA Bukarest: Finale Vegeta Croatia Open Umag Men Single So 20:00 ATP Umag: Finale Hall of Fame Tennis Championships Men Single So 21:00 ATP Newport: Finale Jiangxi Open Women Single Di 11:00 Jiangxi Open: Tag 2 Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 Jiangxi Open: Tag 3

Ende Juli treffen die Darts-Größen in Blackpool beim World Matchplay aufeinander. Der Spielplan ist nun bekannt, zum Start gibt es direkt den Kracher zwischen Michael van Gerwen und Stephen Bunting.

Am 22. Juli startet das World Matchplay mit dem Duell zwischen Michael Smith und Steve West. An den insgesamt fünf Vorrundentagen stehen viermal fünf Duelle und am Sonntag, den 23. Juli, acht Duelle auf dem Programm. Am Dienstag geht es in die zweite Runde.

Das beste Match der ersten Runde dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit zwischen Michael van Gerwen und Stephen Bunting am Montagabend steigen.

Die Viertelfinals verteilen sich auf den 27. und 28. Juli mit jeweils zwei Partien. Am 29. Juli steigen beide Halbfinals und am 30. Juli schließlich das Finale mitsamt Siegerehrung.