Alle Infos zum Darts World Matchplay

Seit 1994 kommt die Darts-Elite zum World Matchplay im Winter Gardens in Blackpool zusammen. Im Juli 2017 ist es wieder soweit - hier gibt es alle Infos zum Turnier, der Historie, den Teilnehmern und den Rekorden.

Was ist das Darts World Matchplay?

Beim Darts World Matchplay handelt es sich um ein Profi-Darts-Turnier, das von der Professional Darts Corporation (PDC) organisiert wird. Es findet seit 1994 in Blackpool statt und gilt als das prestigeträchtigste Turnier im Dartsport nach der Weltmeisterschaft.

Wann findet das Darts World Matchplay 2017 statt?

Das Darts World Matchplay 2017 steigt vom 22. bis zum 30. Juli 2017 im Emperess Ballroom des Winter Gardens zu Blackpool. Das Finale beginnt am 30. Juli um 20.10 Uhr.

In welchem Modus wird das Darts World Matchplay gespielt?

Es wird im K.o.-System gespielt, jede Partie ist in Legs unterteilt. In der ersten Runde müssen noch zehn Legs gewonnen werden, bis zum Finale steigt die Anzahl der für den Sieg notwendigen Legs pro Runde an. Im Finale schließlich braucht es 18 Legs, um sich den Titel letztlich zu sichern.

© getty

Wer tritt beim Darts World Matchplay an?

Die ersten 16 des PDC Order of Merit treffen beim Darts World Matchplay auf die ersten 16 des Pro Tour Order of Merit.

Welche bestehenden Rekorde gibt es beim Darts World Matchplay?

Längste Serie an Spielen ohne Niederlage - Phil Taylor (2008-2015/38 Spiele)

Höchster Average in einem Finale - Phil Taylor (2013/111.23 Average)

Längste Spiele in der Geschichte des Matchplays - die Finals 1998 und 1999 (jeweils 36 Legs)

Der erste 9-Darter beim Darts World Matchplay gelang Phil Taylor 2002. Fünf weitere perfekte Legs folgten: Raymond van Barneveld (2010), John Part (2011), Michael van Gerven (2012), Wes Newton (2012), Phil Taylor (2014)

Wie hießen die bisherigen Sieger beim Darts World Matchplay?

Phil Taylor ist der Rekordsieger, der Engländer konnte sich bereits 15 Mal die Krone aufsetzen. Insgesamt gab es nur sieben verschiedene Sieger - die Übersicht über die bisherigen Endspiele:

Jahr Sieger Endstand Zweitplatzierter 1994 Larry Butler 16:12 Dennis Priestley 1995 Phil Taylor 16:11 Dennis Priestley 1996 Peter Evison 16:14 Dennis Priestley 1997 Phil Taylor 16:11 Alan Warriner 1998 Rod Harrington 19:17 Ronnie Baxter 1999 Rod Harrington 19:17 Peter Manley 2000 Phil Taylor 18:12 Alan Warriner 2001 Phil Taylor 18:10 Richie Burnett 2002 Phil Taylor 18:16 John Part 2003 Phil Taylor 18:12 Wayne Mardle 2004 Phil Taylor 18:8 Mark Dudbridge 2005 Colin Lloyd 18:12 John Part 2006 Phil Taylor 18:11 James Wade 2007 James Wade 18:7 Terry Jenkins 2008 Phil Taylor 18:9 James Wade 2009 Phil Taylor 18:4 Terry Jenkins 2010 Phil Taylor 18:12 Raymond van Barneveld 2011 Phil Taylor 18:8 James Wade 2012 Phil Taylor 18:15 James Wade 2013 Phil Taylor 18:13 Adrian Lewis 2014 Phil Taylor 18:9 Michael van Gerwen 2015 Michael van Gerwen 18:12 James Wade 2016 Michael van Gerwen 18:10 Phil Taylor

Welche Preisgelder gibt es beim Darts World Matchplay?

Jahr Gesamtpreisgelder Sieger Zweiter 1994 42.800 10.000 6.000 1995 42.800 10.000 6.000 1996 52.000 12.000 7.000 1997 48.000 12.000 6.000 1998 58.000 14.000 7.000 1999 58.000 14.000 7.000 2000 58.000 14.000 7.000 2001 65.000 14.000 7.000 2002 75.500 15.000 7.500 2003 80.000 15.000 8.000 2004 100.000 20.000 10.000 2005 120.000 25.000 12.500 2006 150.000 30.000 15.000 2007 200.000 50.000 20.000 2008 300.000 60.000 30.000 2009 400.000 100.000 50.000 2010 400.000 100.000 50.000 2011 400.000 100.000 50.000 2012 400.000 100.000 50.000 2013 400.000 100.000 50.000 2014 450.000 100.000 50.000 2015 450.000 100.000 50.000 2016 450.000 100.000 50.000 2017 500.000 115.000 55.000

(alle Angaben in Pfund)

Wo kann ich das Darts World Matchplay 2017 live sehen?

Auch 2017 überträgt Sport1 Teile des Turniers live.