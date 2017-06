Erlebe

Die PDC kehrt nach Las Vegas zurück. Im Rahmen der World Series of Darts findet 2017 wieder ein Darts-Event in der Spielerstadt statt. Hier findest du alle Infos zu den US Darts Masters in Las Vegas.

Was ist die World Series of Darts?

Die World Series of Darts ist ein Einladungsturnier der Professional Darts Cooperation (PDC). Bei diesem treffen immer sechs gesetzte Spieler sowie zwei Wildcard-Teilnehmer aufeinander. Zusätzlich kann das Feld durch lokale Teilnehmer auf 16 Spieler aufgestockt werden.

2017 finden insgesamt sieben Events im Rahmen der World Series of Darts statt. Dabei verschlägt es die Spieler in die USA, Asien, Neuseeland und Australien.

Gespielt wird bei der World Series of Darts ab der ersten Runde im K.o.-System. Als Modus dient die Variante best of legs. Die zu spielende Distanz ist dabei von Event zu Event unterschiedlich.

Da die Events der World Series of Darts Einladungsturniere sind, werden die Preisgelder nicht in die Order of Merit eingerechnet.

Die Events der Wolrd Series of Darts 2017:

Datum Event Sieger 24.-25. Mai 2017 Dubai Dury Free Darts Masters Gary Anderson 6.-7. Juli 2017 Shanghai Darts Masters 14.-15. Juli 2017 US Darts Masters 11.-.13. August 2017 Auckland Darts Masters 18.-20. August 2017 Melbourne Darts Masters 25.-27. August 2017 Perth Darts Masters 20.-21. Oktober 2017 German Darts Masters 3.-5. November 2017 World Series of Darts Finals

Was sind die US Darts Masters?

Die US Darts Masters sind ein von der PDC durchgeführtes Darts-Turnier. Austragungsort für das Jahr 2017 ist das Tropicana Hotel Casino Resort in Las Vegas. Gespielt wird am 14. und 15. Juli.

Welche Spieler nehmen an den US Darts Masters teil?

An den US Darts Masters nehmen insgesamt 16 Spieler teil. Acht davon stellt die PDC, acht Spieler kommen aus Nordamerika. Die nordamerikanischen Teilnehmer werden in insgesamt vier Qualifikationsturnieren in den Tagen vor den US Darts Masters ermittelt.

Ebenfalls dabei sind die Top Sechs der PDC Order of Merit zu Jahresbeginn. In diesem Jahr gibt es allerdings eine kleine Ausnahme, da Phil Taylor nicht an jedem Turnier im Kalender teilnimmt. Deshalb rückt Dave Chisnall als fixer Starter nach, sollte Taylor ein Turnier nicht spielen. Zusätzlich zu den Top Sechs werden zwei Wildcards vergeben. Für Las Vegas erhielten Daryl Gurney und Max Hopp eine Wildcard.

Name Nationalität Order of Merit Michael van Gerwen Niederlande 1 Gary Anderson Schottland 2 Peter Wright Schottland 3 Adrian Lewis* England 4 James Wade* England 5 Phil Taylor England 9 Dave Chisnall* England 6 Raymond van Barneveld** Niederlande 10 Gerwyn Price** Wales 18 Daryl Gurney Nordirland 17 Max Hopp Deutschland 41

*Teilname trotz Qualifikation abgesagt

**Nachrücker aufgrund von Absagen anderer Spieler

Der Qualifikationsmodus für die US Darts Masters

Am 11. und 12. Juli 2017 finden insgesamt vier Qualifikationsturniere für die US Darts Masters statt. Daran können alle interessierten Spieler aus Nordamerika teilnehmen. Die Spieler können an einem oder bis zu an allen vier Qualifikationsturnieren teilnehmen, müssen aber jeweils neu ein Startgeld von 80 Pfund (etwa 90 Euro) bezahlen.

Die Investition in alle vier Turniere kann sich dabei durchaus lohnen. Denn neben den vier Siegern der Qualifikationsturniere dürfen auch die nächsten vier Besten der Qualifiers Order of Merit an den US Darts Masters teilnehmen. Die acht Spieler sind auch für die North American Championship qualifiziert. Zu ihnen gesellen sich dann die acht Profis der PDC.

Die North American Championship

Die North American Championship haben an diesem Wochenende für die Spieler aus Nordamerika fast noch einen höheren Stellenwert als die US Darts Masters. Neben einem Preisgeld von bis zu 8000 Pfund (9000 Euro) winkt ein Platz bei der Weltmeisterschaft 2018. Der Sieger der North American Championship startet als einziger nordamerikanischer Teilnehmer beim größten Darts-Event des Jahres.

Der Zeitplan in Las Vegas:

Datum Tag Event 11. Juli 2017 Dienstag 2x Qualifikation 12. Juli 2017 Mittwoch 2x Qualifikation 13. Juli 2017 Donnerstag North American Championship 14. Juli 2017 Freitag PDC US Masters First Round 15. Juli 2017 Samstag PDC US Masters Finals Day

Wie hoch ist das Preisgeld bei den US Darts Masters?

Das Preisgeld bei den einzelnen Events der World Series of Darts beträgt pro Event 60.000 Pfund (etwa 68.000 Euro). Einzig beim Auftaktevent in Dubai gibt es einen Pool von 50.000 Pfund (etwa 57.000 Euro). Scheidet ein Teilnehmer in der ersten Runde aus, bekommt er immerhin noch 1250 Pfund (etwa 1400 Euro). Der Sieger bekommt 20.000 Pfund (etwa 23.000 Euro), der Verlierer des Finals die Hälfte.

Platzierung Preisgeld in Pfund (in Euro) Gewinner 20.000 Pfund (23.000 Euro) Finalist 10.000 Pfund (11.500 Euro) Halbfinalist 5000 Pfund (5500 Euro) Viertelfinalist 2500 Pfund (2900 Euro) Teilnehmer 1250 Pfund (1400 Euro)

Wie hoch ist das Preisgeld bei den PDC World Tour of Darts Finals?

Nach einem Pool von 155.000 Pfund im Vorjahr wurde für die PDC World Tour of Darts Finals 2017 das Preisgeld um 45.000 Pfund auf 200.00 Pfund (etwa 230.000 Euro) erhöht.

Wo kann ich die US Darts Masters in Las Vegas live sehen?

Der Online-Streamingdienst DAZN überträgt beide Tage des Turniers, jeweils ab 22 Uhr deutscher Zeit. Kommentiert wird das Spektakel von Sascha Bandermann und Tomas "Shorty" Sailer. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos.