Alle Infos zum PDC Shanghai Darts Masters

Michael van Gerwen und der Rest der Darts-Elite versammeln sich am 6. und 7. Juli deutscher Zeit in Shanghai zum dortigen PDC Darts Masters im Rahmen der World Series of Darts. Es ist der zweite Stop der Tour. Alle Sessions werden bei DAZN im Livestream übertragen. Hier gibt es außerdem alle Infos zu den Teilnehmern, Terminen, Sessions und dem Spielplan.

Wo kann ich das PDC Shanghai Darts Masters sehen?

Das Streaming-Portal DAZN überträgt an beiden Turniertagen (6./7. Juli) alle Sessions des Shanghai Darts Masters ab 13 Uhr deutscher Zeit live. Kommentiert wird das Spektakel von den beiden Kommentatoren Christian Glück und Thomas "Shorty" Sailer. In gleicher Besetzung gibt es übrigens auch eine Woche später die US Darts Masters aus Las Vegas. Alles live auf DAZN.

Shanghai Darts Masters: Der Modus

Das gesamte Turnier wird im K.o.-System gespielt. Am 6. Juli (deutscher Zeit) wird in der ersten Runde sozusagen das Achtelfinale ausgespielt.

Dabei spielen die gesetzten Spieler (Top Sechs der Order of Merit und Wild-Card-Inhaber) gegen die acht lokalen Qualifikanten. Die Sessions der ersten Runde werden im Best-of-Eleven ausgespielt.

Am zweiten Turniertag werden dann Viertelfinale bis Finale im Modus Best-of-Fifteen ausgespielt.

Wieso sagte Adrian Lewis die Teilnahme ab?

Adrian Lewis war ursprünglich einer der beiden Wild-Card-Inhaber für das Shanghai Masters. Da der Termin allerdings mit der anstehenden Geburt seines Kindes zusammen fällt, hat Lewis seine Teilnahme abgesagt.

Ersetzt wird er vom Waliser Gerwyn Price.

Shanghai Darts Masters: Die Teilnehmer

Das Teilnehmerfeld des Shanghai Masters besteht aus 16 Spielern und setzt sich folgendermaßen zusammen:

Die Top Sechs der PDC Order of Merit am Stichtag sowie zwei Wildcard-Spieler, die vor der Saison von der PDC festgelegt werden, sind gesetzt. Dazu kommen acht lokale Spieler, von denen vier per Einladung ihren Startplatz erhalten. Die restlichen vier werden in einem Qualifikationsturnier ausgespielt.

In Shanghai treten folgende Spieler an

PDC Order of Merit Wildcard Teilnehmer Lokale Spieler 1. Michael van Gerwen 1. Raymond van Barneveld 1. Paul Lim 2. Gary Anderson 2. Gerwyn Price 2. Haruki Muramatsu 3. Peter Wright -- 3. Ting Chi Royden Lam 4. James Wade -- 4. Hyun Chul Park 5. Dave Chisnall -- 5. (Qualifikant) 6. Phil Taylor -- 6. (Qualifikant) -- -- 7. (Qualifikant) -- -- 8. (Qualifikant)

Wer sind die Favoriten?

Ganz klarer Favorit beim Shanghai Masters ist der Titelverteidiger Michael van Gerwen. Der Niederländer ist nicht nur mit weitem Abstand an der Spitze der Order of Merit - er konnte auch bei der Generalprobe für Shanghai, den Austrian Darts Open, überzeugen. Auch im SPOX-Interview bestätigte er: Es wird nicht viele Titel für andere geben.

Als größte Konkurrenz muss van Gerwen Gary Anderson und Peter Wright ansehen - doch auch Vorjahresfinalist James Wade sowie Darts-Ikone Phil Taylor auf seiner Abschiedstour sollte man nicht unterschätzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer der lokalen Spieler eine ernsthafte Chance auf den Turniersieg hat, ist eher gering

Daten und Fakten zum Shanghai Darts Masters

Das Shanghai Darts Masters ist erst zum zweiten Mal Austragungsort bei der PDC World Tour of Darts. Im letzten Jahr konnte Michael van Gerwen das Masters mit einem deutlichen 8:3 gegen James Wade für sich entscheiden.

Ausgetragen wird das Turnier im Himalaya Center im Herzen Shanghais. Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, haben die Preisgelder keinen Einfluss auf die PDC Order of Merit.

Preisgelder beim Shanghai Masters

Die Preisgelder sind dennoch nicht zu verachten: Der Gewinner erhält etwa 22.600 Euro, der Zweitplatzierte immerhin noch die Hälfte.

Die beiden anderen Halbfinalisten streichen je 5.600 Euro ein. Wer im Viertelfinale ausscheidet, darf sich über 2.800 Euro freuen und selbst die Achtelfinal-Verlierer bekommen noch einen Trostpreis von 1.400 Euro.

Sieger: 22.600(Euro Preisgeld)

Finalist: 11.300

Halbfinalist: 5.600

Viertelfinalist: 2.800

Achtelfinalist: 1.400

Gesamt: 70.000

Die PDC Order of Merit

Die PDC Order of Merit orientiert sich an den gewonnen Preisgeldern der Spieler über einen Zeitrum von zwei Jahren. Die Platzierungen sind unter anderem ausschlaggebend für Einladungsturniere wie das Shanghai Masters.

Die Top Ten der PDC Order of Merit (Stand: 28.06)