Premier League: Kassiert Barney MvG ein?

Donnerstag, 06.04.2017

"Ich bin zufrieden damit, wie es derzeit läuft", sagte Barney vor dem Showdown in Dublin: "Ich habe die letzten vier Matches gewonnen. Es ist ein großer Abend für mich und ich bin aufgeregt."

Im ersten Match trifft der Weltmeister von 2014 auf seinen ewigen Rivalen, Phil Taylor. The Power, der zuletzt etwas aus seinem Formtief geklettert ist, will im Rennen um die Playoffs weiter wichtige Punkte sammeln.

Erlebe Darts Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Dennoch freut sich der Engländer auf die Partie: "Das letzte Mal war es sehr knapp zwischen uns. Ich liebe es gegen ihn zu spielen - mehr als gegen jeden anderen. Es ist etwas Besonderes."

MvG gegen James Wade

Tabellenführer Michael van Gerwen wird den Abend in Dublin mit seinem Match gegen James Wade eröffnen. Mighty Mike hat sich nach seiner ersten Saisonniederlage gegen Barney in beeindruckender Manier erholt und in der vergangenen Woche Dave Chisnall mit 7:1 aus der Halle gefegt.

Der gerät langsam richtig in Zugzwang. Chizzy rangiert derzeit auf Rang acht, sein Rückstand auf die Playoff-Platzierungen beträgt fünf Punkte.

Ausgerechnet jetzt trifft er auf den Zweitplatzierten Peter Wright. Chizzy hofft, dass der Knoten gegen Snakebite platzt und eine Siegesserie startet. "Ich habe gar nicht so gut gespielt, aber das ist natürlich frustrierend. Dennoch habe ich alles noch selbst in der Hand", so Chizzy.

Die aktuelle Order of Merit