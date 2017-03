Nach Major-Sieg: Wright zu Tränen gerührt

Montag, 06.03.2017

"Es fühlt sich toll an. Die Fans haben mich fantastisch unterstützt, nicht nur in diesem Jahr, sondern die letzten zwei Jahre", sagte Wright, der Tränen in den Augen hatte, gegenüber der PDC. "Ich hatte viel Druck und ich bin sehr glücklich, dass ich bei diesem Turnier zum dritten Mal hintereinander in das Finale gekommen bin. Es zu gewinnen, ist natürlich brillant."

Im Finale bezwang der 46-Jährige Gerwyn Price, für den er nur lobende Worte übrig hatte. "Ich ziehe meinen Hut vor Gerwyn Price, weil seine Leistungen im Darts bisher brillant sind. Er ist ein toller Typ und hat noch einen tollen Weg vor sich", sagte die Nummer drei der Welt.

Auf dem Weg ins Endspiel kegelte Wright in einem wahren Krimi Raymond van Barneveld aus dem Wettbewerb. "Das Match gegen Barney war eines der besten, das ich je gespielt habe", erinnert sich Wright an das Halbfinale.

Wright hatte am Sonntag mit einem 11:6-Erfolg im Finale nicht nur die UK Open gewonnen, sondern seinen ersten Titel vor TV-Kameras eingefahren.

