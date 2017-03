Shorty schwärmt von UK Open

© getty 1/36 Weihnachten? Besinnliche Zeit? Von wegen! Pünktlich zum Jahresende geht es bei der Darts-WM immer hoch her. SPOX blickt auf die letzten Jahre zurück... /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally.html

© getty 2/36 Drama, Girls und Beer sind ohnehin nicht wegzudenken: Schon zum Auftakt der Darts-WM war alles geboten. Um es nach Nelly zu sagen: "It's getting hot in here!" /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=2.html

© getty 3/36 Und was darf natürlich nicht fehlen? Um es mit den Worten von Jay-Z zu sagen: Girls, Girls, Girls! /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=3.html

© getty 4/36 Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz... Nett, euch kennen zu lernen! /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=4.html

© getty 5/36 Für wen das noch nicht Einheizung genug war, der kam spätestens beim Auftritt der Tänzerinnen auf seine Kosten - leicht bekleidet versteht sich /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=5.html

© getty 6/36 Wooohoo! Der Anblick gefällt offenbar auch Prinz Harry, der es sich nicht nehmen lässt, persönlich im Ally Pally vorbeizuschauen /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=6.html

© getty 7/36 Aber auch ihn hier lieben die Fans für sein schrilles Auftreten... /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=7.html

© getty 8/36 Sein Name: Peter "The Snakebite" Wrrrrrrrrrright /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=8.html

© getty 9/36 BAM! BAM! BAM! Mighty Mike bei einer seiner berühmten Gefühlsexplosionen /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=9.html

© getty 10/36 Schrill, schriller, Darts-WM: Ob Familie Feuerstein im Publikum... /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=10.html

© getty 11/36 Dieser Fan sieht das Ganze hingegen etwas gelassener und summt gemütlich vor sich hin. "La cucaracha, la cucaracha..." /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=11.html

© getty 12/36 Über die Textsicherheit von Luigi und Co. ist nichts bekannt. Nur so viel ist sicher: Sie haben Spaß bis in beide Backen - doch wo ist Mario? /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=12.html

© getty 13/36 Während die Fans feiern, läuft er ein. Der einzig wahre, oft kopierte, aber nie erreichte Phil "The Power" Taylor /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=13.html

© getty 14/36 Rudolph the Red-Nosed Reindeer has a very shiny nose - dieser Fan wollte es dem Motiv auf seiner Verkleidung gleichtun. Tendenz: Er hatte Erfolg /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=14.html

© getty 15/36 Auch Tottenham-Star Andros Townsend sucht im Ally Pally nach einem Sitzplatz /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=15.html

© getty 16/36 Adrian "Jackpot" Lewis. Oder anders ausgedrückt: Like a boss! /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=16.html

© getty 17/36 Bei ihm hier ist es mehr als eine Vermutung: Dieser Fan hat das Motto auf der Verkleidung des Kollegen umgesetzt. Prost! /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=17.html

© getty 18/36 Wir haben Mario gefunden! Auch ohne seinem Bruder scheint er hier viel Spaß zu haben und fordert - na klar - das Maximum /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=18.html

© getty 19/36 Ob er hier auf der Suche nach Bart und Lisa ist? Wahrscheinlich freut sich Homer aber einfach nur über das viele Bier /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=19.html

© getty 20/36 Ganz unmaskiert lassen sich auch die Turtles beim Darts blicken. Ob der Overall wirklich so unbequem ist, wie er auf den ersten Blick aussieht? /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=20.html

© getty 21/36 Hat da jemand "Popo" gesagt? - Wie dem auch sei, die Fans haben immer ihren Spaß, egal in welchem Outfit /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=21.html

© getty 22/36 Auch diese Gruppe ist bestens vorbereitet - Darts-WM bedeutet Paaaaarty! /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=22.html

© getty 23/36 Diese jungen Männer haben sich nicht lumpen lassen und den Weg aus Schlumpfhausen angetreten, um der Show beizuwohnen... /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=23.html

© getty 24/36 ...und sie werden belohnt. Eine Legende der deutschen Darts-Geschichte setzt zum Wurf an: Tomas "Shorty" Seyler /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=24.html

© getty 25/36 Wie lange er sich diesen Bart wohl wachsen lassen musste? Gar nicht, schließlich sehen wir hier den Wizard /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=25.html

© getty 26/36 Und weil Simon Whitlock der Wizard ist, hat er sich natürlich auch einen ansehnlichen Pferdeschwanz gezaubert /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=26.html

© getty 27/36 "Zu Befehl, Captain" - Raymond van Barneveld salutiert vor seiner Barney-Army /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=27.html

© getty 28/36 Stolz wie Bolle präsentiert sich der "King of Darts" Bobby George während der World Darts Championships 1993 /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=28.html

© getty 29/36 Bier, Bier, Bier! Selbst eine Flasche Bier, in der Hand ein Bier, die Freunde bestehen aus Bier und auf der Bühne wird obendrein Darts gespielt - was will Mann mehr? /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=29.html

© getty 30/36 We love Darts! Es ist ein Sport für jedermann und so haben auch diese Bäcker ihren Weg in die Halle gefunden /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=30.html

© getty 31/36 Auch das Krümelmonster hat Durst /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=31.html

© getty 32/36 Das Mekka für jeden Darts-Fan: der Ally Pally /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=32.html

© getty 33/36 "Schaut her, so wird das gemacht" - Gary Anderson alias "The Flying Scotsman" erhebt den Finger /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=33.html

© getty 34/36 WELTMEISTER! Gary Anderson krönte sich im Ally Pally zum König der Pfeile 2015 /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=34.html

© getty 35/36 Zur Belohnung gab es ein Küsschen von seiner Herzdame Rachel /de/sport/diashows/1412/Darts/beste-bilder-wm-phil-taylor-michael-van-gerwen-fans-bier-frauen-mario-luigi-ally-pally,seite=35.html