UK Open: "FA Cup des Darts" ausgelost

Mittwoch, 15.02.2017

Der Stairer trifft in Runde zwei auf den Engländer Mattew Dennant und hat gute Chancen auf ein Weiterkommen. In Runde eins treffen 32 Amateure, die sich bei diversen Pub-Qualifiers durchgesetzt haben, auf jene Spieler, die sich bei den sechs UK Open Qualifiers in der Rangliste auf den Plätzen 65 bis 96 eingeordnet haben. Zu den Spielern auf den Plätzen davor, die erst in Runde zwei antreten müssen, gehört auch Lerchbacher.

Das prominenteste Duell in dieser Runde ist das Aufeinandertreffen von Mark Webster und Stephen Bunting. Spieler wie der Sieger von 2012, Robert Thornton, der ehemalige Finalist Terry Jenkins oder auch Justin Pipe oder Daryl Gurney stehen gegen Außenseiter vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe.

Im Falle eines Sieges trifft "The Hypercane" auf einen der Top 32 der UK Open Order of Merit. Dort steigen ebenfalls die Topstars um Michael van Gerwen und Gary Anderson ins Turniergeschehen ein. Da in dieser und in allen weiteren Runden jeweils eine neue Auslosung vorgenommen wird, wird das Major auch der "FA Cup des Darts" genannt.

Gespielt wird vom 3. bis 5. März im Butlins Resort. Das Majorturnier ist mit insgesamt 350.000 Pfund dotiert. Der Sieger nimmt 70.000 Pfund mit nach Hause.

