MvG: "Setze mich stärker unter Druck"

Donnerstag, 16.03.2017

"Das wird ein besonderer Abend und ich freue mich sehr darauf. Darts ist riesig in Holland und ich habe Gänsehaut. Ich setze mich dabei noch stärker unter Druck, weil ich in meiner Heimat Leistung bringen und die Fans nicht enttäuschen will", wird van Gerwen, der am Abend als einziger ungeschlagener Spieler im Turnier auf Phil Taylor trifft, von der PDC zitiert. "Ich werde alles geben und will weiter konstant spielen. Ich war letzte Woche gut drauf und fühle mich gut."

Der fünffache Weltmeister van Barneveld derweil bekommt es mit Gary Anderson zu tun, im Vorjahr wurde in Rotterdam kein Spieler mehr gefeiert, als der 49-jährige Niederländer. "Letztes Jahr war es unglaublich hier und ich habe da zuletzt viel drüber nachgedacht. Ich hätte das nie erwartet - und in diesem Jahr wird es noch besser werden."

Er werde, so van Barneveld weiter, "in meinem orangenen Shirt spielen, und wenn ich daran nur denke, werde ich emotional. Gary ist ein harter Gegner, aber ich werde es diese Woche genießen und bin entspannt. Ich habe mir gesagt, dass ich mich nicht stärker unter Druck setzen, sondern die Fans und meinen Status hier genießen werde. Natürlich bin ich nicht glücklich, wenn ich verliere. Aber ich will positiv denken."

Die Partien am siebten Spieltag im Überblick:

James Wade vs. Jelle Klaasen

Peter Wright vs. Dave Chisnall

Raymond van Barneveld vs. Gary Anderson

Kim Huybrechts vs. Adrian Lewis

Phil Taylor vs. Michael van Gerwen