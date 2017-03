Darts-Welt trauert um das "Ungeheuer"

Dienstag, 14.03.2017

Morihiro Hashimoto ist am Montag unter ungeklärten Ursachen umgekommen

Hashimoto nahm im Verlaufe seiner Karriere zwei Mal (2011 und 2014) an der WM und drei Mal am World Cup of Darts teil.

Besonders seine Niederlage 2011 gegen Gary Anderson ist in Erinnerung geblieben, weil die Fans im Ally Pally den Japaner für sein sympathisches Auftreten überschwänglich gefeiert hatten.

"Diese Nachricht macht mich traurig. Es war großartig, gegen ihn bei der WM gespielt zu haben", schrieb Anderson bei Twitter: "Alle Zuschauer haben seinen Namen gerufen."