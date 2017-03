Wright: "Wusste, dass ich es schaffe"

Montag, 13.03.2017

"Es fühlt sich fantastisch an, den ersten großen Titel zu gewinnen, gerade weil ich so lange darauf gewartet habe", sagte Wright im Interview mit Darts1. "Wie man auf den Bildern unschwer erkennen kann, war ich sehr gerührt, nachdem der letzte Dart das Doppelfeld traf. Der Titel bedeutet mir und meiner Familie unglaublich viel und ich widme ihn meiner Frau Jo, die mich immer und in allem unterstützt hat."

Vor den UK Open stand Wright in seiner Karriere bislang in fünf Finals, die er allerdings alle verlor. Trotzdem hat der Schotte nie den Glauben an seine eigene Qualität verloren. "Ich weiß, dass ich große Titel gewinnen kann und habe auch nie daran gezweifelt, dass ich es irgendwann schaffen würde. Doch früher gelang es mir nie, meine großartige Trainingsform in die TV-Duelle zu transportieren", so Wright weiter.

"Ich verdanke Jo alles"

Besonders die starken Leistungen in den Wochen vor den UK Open machten Wright optimistisch. "Mir war klar, dass der Knoten irgendwann platzen würde, und der 134er-Average, den ich vor ein paar Tagen in einem Exhibition-Match gegen Michael warf, gab mir eine ganze Menge Selbstvertrauen, weil ich wusste, dass ich an den richtigen Stellschrauben gedreht habe."

Besonders seiner Frau möchte der 47-Jährige für seinen Erfolg danken. "Ich verdanke Jo alles, sie hat mich aufgebaut, wenn ich schlecht drauf war, gab mir einen Tritt in den Hintern, wenn ich ihn brauchte und hielt unsere Familie zusammen. Ohne sie wäre ich auf keinen Fall dort, wo ich heute bin, und dafür bin ich ihr sehr dankbar."

Bei den UK Open besiegte Wright im Finale Gerwyn Price mit 11:6 und hat damit seinen ersten Major-Titel seiner Karriere gewonnen.

